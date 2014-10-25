پیشنهاد رهبر ارکستر مجلسی به دولتمردان/ از شیپور صلح استفاده کنید

بردیا کیارس در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه اجرای کنسرت «شیپور صلح» فقط به همان تک اجرای برج میلاد ختم نخواهد شد، تاکید کرد: با توجه به استقبالی که مخاطبان از این برنامه داشتند بنا داریم اجراهای دیگری را از این کنسرت در تهران داشته باشیم . البته این امر مستلزم داشتن یک برنامه ریزی مناسب و اسپانسر دولتی یا غیر دولتی برای تامین هزینه های جاری ارکستر است که اگر این امکان میسر شود به طور حتم به همان میزان نیز اجراهای ما بیشتر خواهد شد.

وی ادامه داد: در اجرایی که روز شنبه 26 مهر ماه در مرکز همایش های برج میلاد داشتیم یونسکو و بنیاد رودکی نهادهای حمایت کننده اجرای برنامه بودند و به طور طبیعی با توجه به تعداد زیاد نوازنده های ارکستر با کیفیت مورد نظر ما، لازم است که حامیان دیگری نیز حضور داشته باشند تا ما بتوانیم با خیال راحت نسبت به برگزاری این کنسرت ها اقدام کنیم.

این رهبر ارکستر در بخش دیگری از صحبتهای خود تصریح کرد: آنچه برای برگزاری کنسرت های آینده پروژه «شیپور صلح» می توانم به آن اشاره کنم برگزاری برنامه در داخل کشور است اما اگر شرایط طوری فراهم شود که ما بتوانیم از این اجرا در خارج از کشور نیز داشته باشیم، می تواند یکی از بهترین و موثرترین ابزار فرهنگی دولت در راستای رسیدن به «دیپلماسی فرهنگی» باشد، کما اینکه موضوع اصلی این پروژه موسیقایی صلح است که معتقدم در این شرایط می تواند معرف خوبی از مردم ایران در راستای صلح دوستی باشد.

وی درباره برنامه های آینده ارکستر مجلسی تهران هم توضیح داد: برنامه های متنوعی را برای اجرا در نظر گرفته ایم که تا یک ماه آینده بخشی از آنها به صورت قطعی مشخص خواهد شد بنابراین ترجیح می دهم فعلا تا زمان قطعی شدن این فعالیتها اطلاع رسانی نکنم تا در زمان خود به علاقه مندان موسیقی اطلاع رسانی شود.

بر اساس این گزارش کنسرت «شیپور صلح» شنبه 26 مهر به آهنگسازی علی قمصری، رهبری ارکستر بردیا کیارس و خوانندگی محمد معتمدی توسط ارکستر مجلسی تهران در مرکز همایش های برج میلاد برگزار شد.

«نغمه ای زنانه» با تکنوازی شروین مهاجر و همراهی ارکستر، «بدرود با بدرود» با شعری از محمدرضا شفیعی کدکنی، «هذیان» با تکنوازی علی قمصری و همراهی ارکستر، «یاد دوردست» با شعری از حسین منزوی، «شیپور صلح» با تکنوازی سنتور پویا سرایی و همراهی ارکستر، «جدال شاخه و باد» با تکنوازی نی پاشا هنجنی و همراهی ارکستر، «همزاد» با شعری از هوشنگ ابتهاج، «او از جنگ خسته است» با تکنوازی علی قمصری و همراهی ارکستر و «آریایی میهن» با تکنوازی سازهای کوبه ای همایون نصیری قطعاتی بودند که در این ارکستر با همراهی گروه کر آوازی تهران به سرپرستی میلاد عمرانلو اجرا شد.

پدرام فر یوسفی، امین غفاری، امین عظیمی، مهدی جوانبخت، آرمین قضاتی، سانوا عندلیبی، فوژان غریب پور، سالارزمانیان، سرمد انکشافی، رائین نورانی وطنی ( ویولن اول)، پریسا پیرزاده، آرش اسدنژاد، فرمهربیگلو، عرفان وکیلی، سارا بیرم زادگان، یگانه حسینی نیا، نگین حاتمی، کیانا آرامش ، سهیل شایسته پور، نفیسه محمودی (ویولن دوم)، کاوه تسعیری، پژمان اختیاری، دانیا جورابچی، هدی سعیدی، همایون هاشم زاده، پیمان ابولحسنی، پگاه عبدالله زاده، اشکان نظر ( ویولا)، ماکان خوی نژاد، بهرنگ معتمدی، علی آقاجانی، بصیر خاموشی، محمد غریبی، سالار غفار بجویی، هستی سپاسی (ویولنسل) پورنگ پورشیرازی، پروانه انارکی، انوشا مصطفایی، رضا دستفال، آرش ضرابی (کنترباس)، آرمین قیطاسی، افروز انصاری، ترانه پور یوسف (فلوت)، مصطفی ادیبان،حسام صدفی نژاد( ابوا)، سایوری شفیعی، علی اصغر شمس آبادی ( کلارینت) ، امیرحسین محمدیان، امیرملکی(فاگوت)، میلاد عباسی، مهسا یوسفی نژاد، نرگس تقی پور، آرش رضویان ( هورن)، علیرصا میرآقا، حسین کیانی (ترومپت)، حسین شریفی، سیامک کریم پور( ترومبون)، بابک میردادیان( توبا)، میلاد عمرانلو (تیمپانی)، یاسین کشاورز(پرکاشن)، کامران منتظری،علی مبارکی، عسل ملک زاده ( سازهای کوبه ای) گروه نوازندگان کنسرت شیپور صلح را تشکیل می دادند