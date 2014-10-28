منطقه نمونه گردشگری سرچشمه، بااهمیت؛ اما بدون برنامه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا علیمحمد در صحن رسمی شورای اسلامی شهر محلات با اشاره به اهمیت منطقه نمونه گردشگری سرچشمه محلات اظهار کرد: این منطقه اکنون وضعیت نابسامانی دارد و فصل پاییز و زمستان بهترین زمان برای انجام کار عمرانی در این پارک می باشد.

این مقام مسئول ابراز امیدواری کرد که پس از جمع بندی نظرات در اسرع وقت بتوان وارد فاز اجرایی در سرچشمه شد.

هنوز زمینه انجام کار اجرایی در پارک سرچشمه فراهم نشده است

مدیر عامل شرکت پدیده صامت به عنوان مشاور شهرداری محلات در تهیه نقشه طرح جامع پارک سرچشمه بیان کرد: متاسفانه با گذشت سالها از تهیه نقشه این منطقه گردشگری تاکنون زمینه انجام کار اجرایی در پارک فراهم نشده است.

محمد زنده دل گفت: امیدواریم در فرصت جدید پیش آمده بتوان زمینه اجرای بخشی از کارهای پیش بینی شده در طرح پارک سرچشمه را فراهم کرد.

وی با اشاره به موقعیت مناسب سرچشمه محلات ادامه داد: این مکان یک مرکز تاریخی، طبیعی و فرهنگی است اما تاکنون تنها از آن استفاده شده و هیچ اقدامی برای نگهداری از آن انجام نگرفته است.

مدیر عامل شرکت پدیده صامت خاطر نشان ساخت: باید در سرچشمه محلات حداکثر بهره وری را از آب،درخت و گل موجود در منطقه به عمل آورد؛ چون سرچشمه ویترین شهر محلات به حساب می آید.

جمعیت پارک سرچشمه باید به طور متعادل توزیع شود

زنده دل با بیان عوامل انسانی دخیل در منطقه نمونه گردشگری محلات عنوان کرد: باید جمعیت در این پارک به صورت متعادل توزیع شود تا شاهد آسیب به بخشی از پارک نباشیم.

وی ادامه داد:در کنار این موضوع باید برای سنین مختلف نیز سرگرمی های متنوعی ایجاد و وقایع تاریخی و صنایع دستی شهرستان را نیز در پارک احیا کرد.

زنده دل در تشریح اقدامات انجام شده در تهیه طرح های گذشته سرچشمه گفت: بر اساس سیاست گذاری های گذشته و با توجه به پتانسیل های موجود در سرچشمه این منطقه به پنج زون تقسیم بندی شد که اکنون باید با توجه به اولویت های موجود کار را به پیش برد.

هسته مرکزی سرچشمه نیازمند توجه

وی با بیان اولویت های مهم سرچشمه تصریح کرد: در مرحله اول باید هسته مرکزی سرچشمه را از وضعیت کنونی خارج کرد و بهترین پیشنهاد نیز آن است که کف سازی محوطه پارک سرچشمه را در اسرع وقت تغییر داد.

رییس شورای محلات در ادامه ضمن استقبال از پیشنهادات ارائه شده توسط مشاور گفت: اعضای شورا نیز به این نتیجه رسیده اند که هسته مرکزی باید از وضعیت کنونی خود خارج شود و می بایست آن را تبدیل به یک باغ ایرانی کرد.

علیمحمد گفت: به منظور انجام کار عملیاتی در سرچشمه باید به موازات انجام کار در هسته مرکزی یک فضای جایگزین نیز برای شهروندان و مسافران پیش بینی کرد.

وی تصریح کرد: دریاچه و محوطه اطراف آن هم از دیگر اولویت های شورای شهر به منظور تکمیل شدن است که امیدواریم پهرچه سریعتر فاز اجرایی آن آغاز شود.