به گزارش خبرنگار مهر، محمود کاظمزاده صبح چهارشنبه در جمع مدیران و مسئولان کتابخانههای عمومی شهرستان بیرجند به بیست و دومین هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران اشاره و اظهارکرد: ستاد خبری هفته کتاب خراسان جنوبی با هدف اطلاعرسانی به موقع و سریع فعالیتهای حوزه کتابخوانی و به منظور ترویج فرهنگ مطالعه در بین آحاد جامعه تشکیل شده است.
وی به نقش انکارناپذیر اصحاب رسانه در ترویج فرهنگ کتابخوانی اشاره کرد و گفت: مقوله کتاب و فرهنگ مطالعه، ریشه در باورهای دینی ما داشته و باید در راستای ترویج و تبیین این فرهنگ ارزشی در جامعه تلاش کنیم.
کاظمزاده بیان کرد: فرهنگسازی مطالعه در جامعه نیازمند مشارکت همگانی است که باید برای تعمیق و تبیین این فرهنگ در جامعه اسلامی همه آحاد ملت تلاش کنند.
لزوم ایجاد فضای شاد در کتابخانههای استان
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی بر حفظ شادابی در محیط کتابخانههای عمومی تاکید کرد و افزود: فضای شاد حاکم بر یک محیط از شاخصهای تاثیرگذار در جذب افراد به آن محیط است.
کاظمزاده اظهارکرد: تعامل و همکاری در هر کاری نیاز و موجب پیشرفت بهتر امور است.
وی بر تبادل نظر بین مدیران و مسئولان کتابخانهها تاکید کرد و گفت: همکاری و تعامل بین مدیران سبب اشاعه و نهادینهسازی بیشتر فرهنگ کتاب و کتابخوانی در جامعه خواهد شد.
سرپرست اداره کل کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی تبیین فرهنگ کتاب و کتابخوانی را لازمه پیشرفت جامعه دانست و گفت: با توجه به تهاجم فرهنگی دشمن باید بیشتر از گذشته به فرهنگهای ارزشی توجه و آنها را برای مردم بازگو کنیم.
کاظمزاده خانوادهها را تاثیرگذار در ترویج و تبیین فرهنگ کتاب و مطالعه دانست و بیان کرد: والدین در محیط خانواده با مطالعه و انس گرفتن با کتاب باید الگوی فرزندان خود قرار گیرند.
وی شناساندن و معرفی جایگاه کتاب و کتابخوانی را از رسالتهای مهم در اجرای برنامههای هفته کتاب برشمرد و ادامه داد: گردهمایی کتابداران استان نیز در ۲۴ آبانماه جاری در سالن گلبانگ بیرجند برگزار میشود.
کاظمزاده از حضور مدیرکل منابع نهاد کتابخانه های عمومی کشور در این گردهمایی خبر داد و گفت: این گردهمایی به منظور تقدیر از فعالان عرصه کتاب و کتابخوانی برگزار میشود.
اهدای ۸ هزار جلد کتاب از سوی مردم در استان
کارشناس منابع کتابخانههای عمومی خراسان جنوبی نیز از استقبال خوب مردم استان از طرح اهدای کتاب خبر داد و گفت: طی هفته کتاب سال گذشته مردم از طرح اهدای کتاب استقبال خوبی داشته و در روز اهدای کتاب سال گذشته بیش از هشت هزار جلد کتاب اهدا کردند.
محمود حاجی اظهار داشت: اهدای کتاب در حقیقت یک سنت بسیار ارزشمند و پسندیده بوده که باید در راستای اشاعه و ترویج این فرهنگ در جامعه تلاش کنیم.
وی بیان کرد: سال گذشته ۲۸ پایگاه جمعآوری کتاب در سطح استان فعالیت داشتند که در مجموع در روز اهدای کتاب مردم فرهنگدوست استان تعداد هشت هزار و ۱۲۶ جلد کتاب اهدا کردهاند.