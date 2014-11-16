بهانه هیات رئیسه مجلس برای عدم قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد

رضا صابری در گفتگو با خبرنگار پارلمانی مهر در خصوص علت تاخیر در قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: از ابتدای هفته گذشته قرائت گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در دستور کار مجلس قرار داشت اما هیات رئیسه بهانه آورده است که گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد یک طرفه است.

نماینده مردم آزادشهر در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: انتقاد هیات رئیسه این است که چرا در گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد در خصوص تخلفات در دوران مدیریت آقای دانشجو در دانشگاه آزاد گزارشی نیامده است.

عضو هیات تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد، گفت: آقای زاهدی رئیس کمیسیون آموزش و تحقیقات گزارشی در مورد مستندات تحقیق و تفحص از دوران مدیریت آقای دانشجو در دانشگاه آزاد تهیه و به هیات رئیسه ارائه داده است.

به گزارش مهر، در جلسه نوبت عصر امروز مجلس شورای اسلامی، گزارش تحقیق و تفحص از دانشگاه آزاد علی رغم اینکه حدود 2 هفته در دستور کار مجلس قرار داشت، به کمیسیون آموزش جهت بررسی بیشتر ارجاع شد.