همکاری آهنگساز سوئدی با «احتمال باران اسیدی»

به گزارش خبرگزاری مهر، فیلم «احتمال باران اسیدی» اولین ساخته بلند سینمایی بهتاش صناعی ها هم اکنون در آخرین مراحل تدوین قرار دارد و به زودی صداگذاری آن آغاز خواهد شد. ساخت موسیقی این فیلم توسط هنریک ناجی آهنگساز برجسته سوئدی که پیش از این به خاطر ساخت آلبومی به سبک موسیقی تلفیقی و با بهره از اشعار خیام در ایران شناخته شده، آغاز شده است.

این آهنگساز همچنین چندین سال قبل با همکاری گروه‌ها و نوازندگان مطرح موسیقی ایران اقدام به برگزاری چندین کنسرت در ایران کرده که با استقبال علاقمندان به موسیقی مواجه شده است. وی هم اکنون در تلویزیون‌های کشورهای اروپای شمالی و اسکاندیناوی مشغول به آهنگسازی است.

از ویژگیهای بارز این آهنگساز می‌توان به شناخت عمیق او از موسیقی شرقی و علی الخصوص موسیقی و سازهای ایرانی اشاره کرد. همچنین در بخش ساخت موسیقی «احتمال باران اسیدی» هنریک ناجی با رضا آبایی نوازنده مطرح قیچک و مقیم کانادا همکاری می کند.

شمس لنگرودی و مریم مقدم از بازیگران اصلی این فیلم هستند و از دیگر بازیگران «احتمال باران اسیدی» می‌توان به پوریا رحیمی، ارسلان عبدالهی، عیسی حسینی، حبیب پور سیفی، پروین ملکی، امان رحیمی، سینوهه دانشمند، حسن حسینیان، سام جابر انصاری، سعید پیامی پور، علی نادربیگی، نیلوفر سیاری، احمد ذبیحی و الهه بخشی اشاره کرد.

همچنین کامبوزیا پرتوی به عنوان مشاور کارگردان و ایرج رامین‌فر به عنوان طراح صحنه و لباس در «احتمال باران اسیدی» حضور دارند.

در خلاصه داستان این فیلم آمده است: منوچهر شصت سال سن دارد، او بازنشسته اداره دخانیات است ولی از سر بیکاری همچنان هر روز به اداره می‌رود. مادرش تا زنده بود آرزو داشت ازدواجش را ببیند. در حالی که منوچهر حتی دوستی هم در زندگی نداشته به جز خسرو...

عوامل تولید این فیلم عبارتند از کارگردان: بهتاش صناعی‌ها، نویسندگان: مریم مقدم و بهتاش صناعی‌ها، مشاور کارگردان: کامبوزیا پرتوی، مدیر فیلمبرداری: محمدرضا جهان پناه، طراح صحنه و لباس: ایرج رامین‌فر، طراح گریم: کامران خلج، صدابردار: رضا حیدری، دستیار اول کارگردان و برنامه ریز: سمیرا برادری، مدیر تولید: محمود محمد طائمه، مدیرتدارکات: مجتبی زندیه، عکاسان پروژه: سمیه جعفری و کسری پرتوی، مشاور رسانه‌ای: بیتا موسوی، دستیار تهیه کننده: سمیرا برادری، سرمایه گذاران: بهتاش صناعی‌ها، ساجده سرایی و روح الله برادری و تهیه‌کننده: روح الله برادری.