قابليت ايجاد پياده راه در هسته مركزی شهر وجود دارد

كامران جوادی در گفت و گو با خبرنگار خبرگزاری مهر بیان كرد: با توجه به این که خیابان امام خمینی(ره) از مسیرهای پر تردد ساوه به شمار می رود، افزود: طرح مطالعات و امكان سنجی ساخت پیاده راه از حد فاصل میدان شهدا تا میدان امام خمینی(ره) این شهر در حال انجام است.

وی بیان کرد: در صورت تهیه و اجرایی شدن این طرح مسیر میدان شهدا تا میدان امام خمینی(ره) این شهر با تغییر مسیر عبور وسائل نقلیه به پیاده راه تبدیل خواهد شد.

جوادی ادامه داد: با توجه به این كه مطالعات و امكان سنجی نیاز مهم انجام یك پروژه است از ابتدای سال جاری مطالعات و امكان سنجی احداث پیاده راه این منطقه مركزی از شهر مورد بررسی قرار گرفت.

وی گفت: همچنین میزان موفق پروژه های اجرا شده در شهرهای داخلی و خارجی بررسی و از پیاده راه خیابان سپهسالار تهران نیز بازیدهایی صورت گرفت.

وی اضافه كرد: سپس با كمك یك مشاور دارای تخصص و مهارت، چهار مشاور مورد نظر قرار گرفتند كه مهندسان كهن دژ از تهران كه دارای رزومه قوی هستند انتخاب و قرار شد كه با انجام امكان سنجی وارد مرحله طراحی شویم.

به گفته شهردار، برای طراحی فاز نخست این پروژه مبلمان شهری، فرهنگی، تاریخی، مذهبی و اجتماعی مورد بررسی های میدانی قرار خواهند گرفت.

وی اظهار داشت: با تبدیل ساوه به دو منطقه شهری نیاز اجرای پروژه های اساسی و ساماندهی مركز این شهر بیش از پیش احساس شد تا با انجام اقداماتی كلان و علمی بتوانیم، زمینه آسایش و آرامش شهروندان را در زمینه های مختلف فراهم كنیم.

مركز شهر باید در اختیار پیاده باشد، نه سواره

جوادی افزود: مركز شهر ساوه باید در اختیار عابر پیاده باشند نه سواره تا امنیت خانواده ها، كودكان و سالمندان در اماكن امن فراهم شود و شهروندان در فضایی مناسب با آرامش به امور روزمره در مركز شهر بپردازند.

وی بیان كرد: در فرهنگ شهروندی خودروها و شهر باید در خدمت شهر باشند نه آنكه شهروندان در خدمت آنها باشند و اجرای پیاده راه در واقع نوعی حاكمیت انسان بر شهر خواهد بود.

دكتر جوادی با اشاره به اجرای موفق طرح پیاده راه در برخی شهرهای کشور نیز گفت: احداث پیاده راه علاوه بر ارتقاء جنبه کالبدی شهر، دارای کارکردهای زیاد اجتماعی است چون در خصوص تصمیم گیری برای احداث این پیاده راه، موضوعاتی مانند تاثیرات ترافیکی، اجتماعی و فرهنگی مورد توجه قرار می گیرد.

وی گفت: پیاده راه ها، معابری با بیشترین نقش اجتماعی هستند که در آن تسلط کامل با عابر پیاده بوده و می توانند بصورت کوچه، بازار، بازارچه یا مسیری در میدان و کنار سواره رو شکل بگیرد و بستری برای گذران اوقات فراغت شهروندان فراهم آورند.

وی اضافه كرد: همچنین تبدیل خیابان های پر رفت و آمد به پیاده راه ها علاوه بر کم کردن ترافیک و آلودگی های محیطی، فضایی آرام برای افزایش تبادل فرهنگ در بین مردم فراهم می کند.

وی افزود: مناطق پرتردد شهری مانند بازارها و مراکز خرید، نقاط تاریخی و قدیمی شهر و مکان هایی که دارای شدت آلودگی صدا و هوا باشند در اولویت پیاده راه سازی قرار دارند تا به نقاطی عاری از خودرو تبدیل شوند.

به گفته وی، رابطه فضای شهری و انسانی به طور کلی از دو بعد فیزیکی و روانی قابل تعریف می باشند كه امروزه تاکید می شود که تنها توجه صرف کالبدی به فضاهای شهری کافی نبوده و ایعاد معنایی فضا و ویژگی های مرتبط با آن باید قبل از هر گونه اقدام طراحانه مد نظر قرار گیرد.

وی گفت: ابعاد انسانی در فضای شهری شامل ابعاد نیازهای انسانی، حق و حقوق شهروندان در فضای شهری و کنترل آن است و بنا به خواستگاه فضاها در شهر و نقش غالب آن بایستی ویژگی های کالبدی مناسبی طراحی شود.

وی افزود: این ویژگی های کالبدی بایستی قادر به پاسخ گویی به نیازهای فردی، اجتماعی، روانشناختی و همچنین منطبق با اهداف و ماموریت های فضای شهری خاص باشد.