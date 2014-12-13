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۲۲ آذر ۱۳۹۳، ۱۳:۴۷

مرز خسروی آماده بازگشت زوار

مرز خسروی آماده بازگشت زوار

مرز خسروی از امروز آماده بازگشت زائران عتبات به کشور است.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی پلیس رضایی فرماندار قصرشیرین گفت: با توجه به شمار زیاد زائران عتبات عالیات این مرز از امروز برای بازگشت زوار بازگشایی شد. مرز خسروی از خرداد  پارسال در پی مسائل امنیتی در عراق  به روی زوار عتبات عالیات بسته شده  بود.

با شروع بازگشت تدریجی زوار هم اکنون مسیر 11 کیلومتری پایانه مرزی تا شهر مهران خلوت اما ازدحام در پل زائر و ورودی های شهر مرزی است.هم اکنون مسیر مهران به ایلام شلوغ است اما گره ترافیکی در هیچ نقطه ای وجود ندارد.به گفته ناصری فرماندار مهران دیشب 12 هزار زائر از عراق به مرز بین المللی مهران وارد شدند.

کد مطلب 2442356
نورا حسینی

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