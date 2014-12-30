به گزارش خبرگزاری مهر، در حالی‌که تنها ۱۰ روز به پایان مهلت شرکت در اولین دوره مسابقه «کتاب و زندگی» باقی‌مانده است؛ تعداد شرکت‌کنندگان، از مرز ۵۳ ‌هزارنفر فراتر رفت.

دبیرخانه ستاد برگزاری مسابقه سراسری «کتاب و زندگی» ضمن اعلام، ۱۹دی‌ماه به‌عنوان آخرین مهلت شرکت در مسابقه کتاب‌خوانی «من زنده‌ام»، افزود: تاکنون ۱۷۵چاپ از کتاب «من زنده‌ام» توسط انتشارات بروج به چاپ رسیده و بیش از ۵۳هزار نفر نیز با ثبت‌نام در سایت ketabzendegi.ir و یا به‌صورت پیامکی در مسابقة این کتاب شرکت کرده‌اند.

کتاب «من زنده‌ام» مجموعه خاطرات خانم معصومه آباد از روزهای کودکی تا زمان اسارتش در اردوگاه‌های رژیم بعث عراق است. وی روزهای ابتدایی جنگ در سن ۱۷سالگی به مدت هزار و یک‌شب به اسارت در آمد و خاطرات او اکنون کتاب خواندنی «من زنده‌ام» را شکل داده است.

اولین دوره مسابقه سراسری «کتاب و زندگی» با محوریت کتاب «من زنده‌ام» تا ۱۹دی (هفدهم ربیع‌الاول) ادامه دارد و برای خرید کتاب به قیمت ۸۵۰۰تومان، می‌توانید عدد۱ را به ۱۰۰۰۱۶۶۱ پیامک کنند.