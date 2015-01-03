بازگشت فریماه فرجامی به دنیای سینما پس از 11 سال

به گزارش خبرگزاری مهر، این بازیگر که آخرین بار در سال 1382 با فیلم «کاغذ دیواری زرد» مقابل دوربین قرار گرفته بود، پس از 11 سال با فیلم «تاول» به کارگردانی بهمن کامیار به دنیای بازیگری بازگشته است .



فریماه فرجامی که در بیش از یک دهه گذشته به دلیل بیماری از بازیگری دور مانده بود، این روزها با طی درمان و مراقبت های پزشکی در شرایط جسمانی خوبی به سر می برد و با روحیه ای مناسب در مقابل دوربین قرار گرفته و ایفاگر نقش زنی بنام طلعت بود که در یک خوابگاه با شخصیت اول داستان هم اتاق است و با ماجراها و اتفاقاتی که برای دختر جوان می افتد همراه می شود .



فیلم «تاول» به تهیه کنندگی و کارگردانی بهمن کامیار در مرحله تصویربرداری قرار دارد. این فیلم یک درام اجتماعی به قلم بهمن کامیاراست كه در خلاصه آن آمده است: «تاول كه مي زند بايد از آن رها شوي، رهايي از بندهايي كه گره آن بازشدني نيست و تا باز نشود، بار اين زخم بر دوش خواهد ماند.»

فيلمبرداري «تاول» در لوکیشن هایی همچون شهرك سينمايي دفاع مقدس، بيمارستان عمل، پانسيون و امامزاده پنج تن لويزان انجام مي شود و تا هفته های آینده مراحل تصویربرداری آن به پایان خواهد رسید.



در فیلم «تاول» بازیگرانی چون هستی مهدوی فر، حسین سلیمانی، نگارعابدي، افشین سنگ چاپ، میرطاهر مظلومی، صدرالدین حجازی، عباس موسوي و فرشته عروجي با حضور آشا محرابي و هنرمندي فريماه فرجامي به ایفای نقش پرداخته اند.



از ديگر عوامل اين فيلم می توان به رضا زنده جاه مجری طرح، حسین ناظریان مدیر فیلمبرداری، مهری شیرازی طراح چهره پردازی، رضا بشیری مدیر تولید، فرشید کیوان مهر مدیر صدابرداری، شهرام غدیری فر طراح صحنه و لباس، فرزاد ظریفی مدیر برنامه ریزی و دستیار اول کارگردان، فرشته عروجی منشی صحنه، ایران انتظام عکاس، میثم محمدی مشاور رسانه ای ومدیر روابط عمومی اشاره کرد.