انتشار جلد دوم «غزل روزگار ما»/ «سارائیسم» به چاپ هفتم رسید

سید احمد حسینی شاعر در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: تا زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران، ۴ کتاب شعر جدید از من منتشر میشود. یکی از این کتابها جلد دوم کتاب «غزل روزگار ما» است که دربرگیرنده بهترین غزلهای شاعران دهه های هفتاد و هشتاد است که پیش از این جلد اول آن منتشر شده است.
وی افزود: مجموعهشعر دیگرم «از امیرآباد تا امینآباد» است که آن هم برای چاپ آماده میشود. اما علاوه بر این ۲ کتاب، یک اثر دیگر هم هست که اثری مشترک با شاعران دیگر است. «فوکوس» نام این کتاب است که مجموعهای از شعر و عکس است و آثار ۱۰ نفر از غزلسرایان مدرن را شامل میشود. هر ۳ کتاب قرار است توسط انتشارات نیماژ به چاپ برسند.
همچنین این شاعر اشاره کرد که حدیدترین مجموعه غزل متن او که با عنوان «طبقه اول - اول شرقی» که شامل غزل متن هایی عاشقانه و اجتماعی ست تا زمان برپایی نمایشگاه کتاب تهران منتشر خواهد شد. هر 4 کتاب قرار است توسط انتشارات نیماژ به چاپ برسند.
حسینی در ادامه گفت: چندین مجموعهشعرم هم که پیش از این توسط انتشارات نیماژ چاپ شدهاند، تجدید چاپ شدهاند. «از توریست تا تروریسم» و «چقدر قیافه شما برایم آشنا نیست» به تازگی به چاپ سوم رسیدهاند. چاپ هفتم کتاب شعر «سارائیسم» هم به تازگی منتشر شده و «چسبی به نام زخم» هم به چاپ ششم رسیده است. «غزل روزگار ما» هم کتابی است که چاپ پنجمش منتشر شده است. این کتابها همگی غزلمتن بودند اما چاپ سوم مجموعهرباعیام با عنوان «سه به علاوه یک» نیز همین روزها از چاپخانه خارج خواهد شد.
