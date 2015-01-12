توضیحات ناشر کتاب تهمینه میلانی در مورد احضار وی به دادگاه

به گزارش خبرنگار مهر، تهمینه میلانی کارگردان سینما به تازگی در گفتگویی رسانه‌ای اعلام داشته که به دلیل انتشار فیلم‌نامه‌ ای از خود با عنوان «شهرزاد زن هزار و یک شب» در قالب کتابی از سوی انتشارات کتاب‌سرا به دادسرای فرهنگ و رسانه احضار شده و علت این اظهار نیز به گفته وی لیغ علیه نظام در متن این فیلم‌نامه اعلام شده است.

در همنی زمینه صادق رحمت سمیعی مدیر انتشارات کتاب‌سرا که انتشار این اثر را به عهده داشته است در گفتگو با خبرنگار مهر با تاکید بر اینکه تاکنون هیچ احضاریه‌ای از سوی دادگاه به وی به عنوان ناشر این کتاب ارائه نشده و او نیز این ماجرا را از سوی میلانی شنیده است اظهار داشت: خانم میلانی در کنار فعالیت ادبی خود دستی نیز به آتش ادبیات دارد و این فیلم نامه را نیز بر همین اساس نوشته و برای انتشار به ما دادند. ما نیز متن کتاب را طبق روال عادی تنظیم و حدود چهار ماه قبل به اداره کتاب برای بررسی فرستادیم.

وی افزود: این کتاب بدون هیچ اصلاحیه‌ای از سوی اداره کتاب مجوز گرفت و حتی جلد آن نیز مورد تایید وزارت ارشاد قرار گرفته است و برای انتشار به آن مجوز دائم داده شد. کتاب نیز با شمارگان ۱۲۰۰ نسخه منتشر و بیش از ۱۰۰۰ نسخه آن نیز به فروش رفته است.

وی افزود: من به عنوان ناشر کتاب اطلاعی در مورد این رویداد نداشتم و تنها از سوی نویسنده از این موضوع مطلع شدم. با این حال این اتفاق موجی است که چند وقتی است در میان ناشران افتاده و تا جایی که خبر دارم در این مدت چهار تا پنج ناشر به دلیل کتاب‌هایی که با مجوز ارشاد هم منتشر کرده‌اند به دلیل شکایت‌های مشابه به دادگاه فراخوانده شده‌اند.