سومین شب از محفل «جنبش سینما انقلاب» برگزار می شود

محمد امین نوروزی از فعالان «جنبش سینما انقلاب» با اعلام این خبر در توضیح برگزاری این مراسم به خبرنگار مهر گفت: «جنبش سینما انقلاب» پس از برگزار شدن جشنواره عمار به سیاق دو سال گذشته تصمیم گرفت برگزیدگان این دوره از جشنواره فیلم عمار را با همکاری هیات کرسی های آزاداندیشی شورای انقلاب فرهنگی و با حضور کارشناسان علوم نظری و سینماگران در معرض نقد و بررسی قرار دهد.

وی افزود: بر همین اساس مجموع این نشست ها با موضوع «رسانه و بیداری اسلامی» برگزار می شود و قرار است امروز عصر ساعت 18 فیلم مستند «ققنوس» و فیلم های کوتاه داستانی «ولد» و «خانه» نمایش داده شود و پس از آن حسین رضی، صادق کوشکی، یاسر قزوینی، مجتبی احمدی درباره این آثار صحبت می کنند.

نوروزی با اشاره به فعالیت های «جنبش سینما انقلاب» گفت: جنبش سینما انقلاب از 3 سال گذشته تا امروز برگزار شده و بنا بر انتخاب هیات علمی این جنبش، پس از برگزاری جشنواره فیلم فجر و یا جشنواره فیلم عمار، آثاری که با رویکرد این جنبش هماهنگ است انتخاب می شود و مورد نقد و بررسی قرار می گیرد.

این فعال «جنبش سینما انقلاب» تصریح کرد: یکی از اهداف اصلی این جنبش پیوند اهالی سینما و اساتید علوم انسانی و علوم اجتماعی است و تلاش این است که بین اهل هنر و اهل نظر درباره مسائل اجتماعی و انسانی گفتگو و تعامل صورت گیرد.

نوروزی در پایان عنوان کرد: «جنبش سینما انقلاب» یک محفل خودجوش است که تا کنون در عرصه تولید ورود پیدا نکرده است و بنا دارد مباحث مربوط به مناسبات سینما با انقلاب اسلامی را مطرح کند.