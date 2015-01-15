به گزارش خبرنگار مهر، علی طیب نیا شامگاه پنج‌شنبه در حاشیه افتتاح از پنجره سرمایه‌گذاری در اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان قم در گفت‌وگو با خبرنگاران اظهار داشت: در قانون اقتصادی ما احکام مناسبی برای جذب سرمایه‌گذار وجود دارد و سیاست دولت هم پیروی از این قوانین است.

وی ادامه داد: یکی از سیاست‌هایی که دولت دنبال می‌کند این است که مجموعه دستگاه‌هایی که در زمینه مسائل مرتبط با سرمایه‌گذاری دخیل هستند، در یک مکان واحد دور هم جمع شده و مراحل مربوط به گرفتن مجوز را با سهولت تمام در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهد.

وزیر اقتصاد ابراز داشت: خیلی خوشحالم که امروز و در سالروز ورود حضرت معصومه(س) به شهر مقدس قم این مرکز را افتتاح می‌کنیم تا با توجه به شرایط کسب و کار در دنیای امروز بتوانیم شاهد سرمایه گذاران بیشتری در شهر قم باشیم.

وی با اشاره به وضعیت کنونی سرمایه‌گذاری در قم ابراز داشت: پس از دو سال که تحریم‌ها موجب شده بود رشد سرمایه‌گذاری در کشور منفی شود، در زمستان سال گذشته شاهد رشد مثبت سرمایه‌گذاری در کشور بودیم و در حال حاضر شرایط برای سرمایه‌گذاران داخلی و خارجی بسیار فراهم شده است.

طیب نیا گفت: در داخل کشور سعی کردیم شرایط کسب و کار را آسان کرده و مشکلات سد راه سرمایه‌گذاران را برداریم.

وی افزود: در زمینه جذب سرمایه‌گذار خارجی هم با اقداماتی که ما در زمینه اعتمادسازی سیاسی داشتیم و با شناختی که دنیا از فرصت‌های سودآور اقتصادی در ایران به دست آورده است، شاهد استقبال کم نظیر سرمایه‌گذاران خارجی هستیم که منتظر ورود به ایران هستند و دارند فرصت‌های موجود را بررسی می‌کنیم.

وزیر اقتصاد ابراز داشت: شرایط نشان می‌دهد که در آینده شاهد افزایش چشمگیر سرمایه‌گذاری در کشور و در استان قم خواهیم بود.

وی با اشاره به اینکه رقم دقیق سرمایه‌گذاری خارجی قابل پیش‌بینی نیست خاطرنشان کرد: شرایط بیرونی روی این مسئله مؤثر است و هنوز نمی‌شود به صورت کمی آن را بیان کرد اما مسلماً ما افزایش سرمایه‌گذاری را شاهد خواهیم بود.

سال خوبی سرمایه‌گذاری در قم

در ادامه این جلسه استاندار قم هم در گفت‌وگو اظهار داشت: امسال در زمینه سرمایه‌گذاری در قم به نسبت سال خوبی بود و به ویژه در منطقه سلفچگان و در زمینه فولاد صحبت‌های خوبی صورت گرفته است.

وی ابراز داشت: در زمینه پتروشیمی و معدن هم‌صحبت‌های مقدماتی خوبی صورت گرفته است که امیدواریم در آینده شکل بگیرد.

حجت‌الاسلام محمدصادق صالحی منش شرایط موجود را با توجه به گرفتاری‌های اقتصادی و تحریم‌ها رضایت بخش دانست و گفت: همین که امروز پنجره سرمایه‌گذاری افتتاح شد، نشان دهنده این است که زمینه سرمایه‌‌گذاری در قم وجود دارد.

وی افزود: سرمایه‌گذاران بسیاری برای ورود به مقوله اقتصاد در قم تمایل نشان می‌دهند و گاهی حتی دو روز یک بار شاهد مراجعه یک سرمایه‌گذار هستیم.

استاندار قم ابراز داشت: ما در استانداری شاهد سرمایه‌گذارانی در عرصه‌های مختلف معدن، دریاچه نمک، آزادراه‌ها و حتی کمربندی قم هستیم که تمایل به مشارکت در شکل‌گیری فعالیت‌های اقتصادی دارند اما به هر حال باید طوری تصمیم گرفته شود که منافع مردم تأمین شود.