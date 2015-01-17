طرح تغذیه سلامت برای ۱۵۰۰ کودک در استان سمنان اجرا شد

به گزارش خبرنگار مهر، عیسی طاهریان صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل اداره کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان با بیان اینکه در ۹ ماهه اول امسال هزار و ۵۳۰ نفر از کودکان بالای شش ماه تا زیر شش سال این استان از طرح تغذیه سالم بهره مند شدند گفت: این طرح با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی و سازمان رفاه و تامین اجتماعی اجرا شده است .

وی افزود: کودکان معرفی شده از سوی دانشگاه علوم پزشکی، پس از تایید این نهاد با بودجه سازمان رفاه تامین اجتماعی مشمول دریافت تغذیه می شوند.

مدیر بهداشت، درمان و امور بیمه ای کمیته امداد استان سمنان سرانه هزینه کالا برای هر کودک را ۶۰۰ هزار ریال عنوان کرد و گفت: خانواده های این کودکان سبد کالای غذایی را که شامل شیر، برنج، گوشت مرغ، ماکارونی، روغن مایع و ... است را همه ماهه از طریق فروشگاه های طرف قرارداد دریافت می کنند.

به گفته طاهریان، طرح پایش سلامت کودکان تحت پوشش طرح سلامت هر شش ماه یکبار انجام و در صورت تایید سلامت لازم، از طرح خارج می شوند .

وی در خاتمه تصریح کرد: در حال حاضر هزار و ۷۷۶ نفر از کودکان بالای شش ماه و زیر شش سال تحت پوشش طرح تغذیه قرار دارند .