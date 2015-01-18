اکران انیمیشن «وقتی بچه بودم» در جشنواره هلند

به گزارش خبرگزاری مهر، انیمیشن 8 دقیقه‌ای «وقتی که بچه بودم» به عنوان تنها اثر ایرانی که مجوز نمایش دریافت کرده بود روز 20 دی در برنامه نمایش دوم جشنواره به همراه فیلم‌هایی از کشورهای استونی، کره جنوبی، فرانسه، شیلی، انگلستان و آمریکا نمایش داده شد.

جشنواره بین‌المللی فیلم‌های کوتاه انیمیشن «کلاسترکینو» یک جشنواره غیر رقابتی است که همه ساله در سه نوبت در شهر «نیجمِگان» در یک بنای تاریخی در کشور هلند با هدف معرفی بهترین فیلم‌های کوتاه پویانمایی برای مخاطبان کودک، نوجوان و بزرگسال برگزار می‌شود.

در عین حال با توجه به این‌که رویکرد اصلی این جشنواره توجه به فیلم‌های کوتاه انیمیشن کلاسیک است برگزارکنندگان، فیلم‌های کوتاه تجاری، ویدئویی موزیکال و ناتمام را نمی‌پذیرند و تلاش می‌کنند در دوره‌های بعد تمامی سبک‌های پویانمایی از قبیل: استاپ‌موشن، دیجیتالی، روایت داستان، انتزاعی و موضوع‌های مورد علاقه تمام فرهنگ‌ها را به نمایش بگذارند.

این هفتمین حضور فیلم کوتاه «وقتی بچه بودم» در عرصه‌های بین‌المللی است.