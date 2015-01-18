تصویب ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید در پایتخت

به گزارش خبرگزاری مهر، علی رضا دبیر رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر تهران در جریان بررسی لایحه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید شهر تهران با اشاره به اینکه این لایحه حاصل زحمات شش ماهه دو کمیسیون برنامه و بودجه و شهرسازی و معماری شورا با معاونت شهرسازی شهرداری تهران بوده است گفت: این لایحه تاکید بر ساماندهی و متعادلسازی تعیین ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح جامع و تفصیلی جدید در مناطق شهر را دارد.

دبیر با یادآوری مجدد بر اینکه مدیریت شهری با اجرای این لایحه به دنبال کسب در آمد نیست افزود: در شرایط فعلی ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح تفصیلی در مناطق به صورت سلیقه ایی تعیین می شود و از سوی دیگر در برخی مناطق تفاوتی در تعیین عوارض ناشی از اجرای طرح تفصیلی برای افرادی که به صورت عادی از مزایای طرح تفصیلی استفاده می کنند با کسانی که املاکشان از طریق مصوبات کمیسیون ماده 5 شرایط ویژه تری پیدا می کنند وجود ندارد.

رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورا تاکید کرد: این در حالی است که چنین افرادی باید عوارض بیشتری را پرداخت کنند.

محمد سالاری رئیس کمیسیون شهرسازی و معماری شورا نیز با قرائت متن واحده و تبصره های ذیل آن اظهار داشت : به موجب ماده واحده این لایحه تعرفه خاص تغییر کاربری های خدماتی طرح قبلی به کاربری های طرح جدید تفصیلی مصوب شهر را به نحو مناسب و عادلانه از مالکین مربوطه به نفع شهر و توسعه عمران آن دریافت و در جهت تامین زمین مورد نیاز فضا ها و طرح های خدماتی شهر و اجرای طرح های عمرانی شهری به مصرف خواهند رسید.

وی در ادامه افزود: به موجب بند پنجم ماده واحده این لایحه شهرداری تهران مجاز است از ابتدای سال 94 نسبت به اخذ تعرفه ارزش بهینه ناشی از اجرای طرح های جامع و تفصیلی جدید شهر تهران از کلیه اراضی و املاک مشمول این مصوبه واقع در محدوده شهر تهران علاوه بر عوارض ساختمانی مصوب قبلی اقدام نماید.

همچنین در تبصره 2 این ماده واحده آمده که متقاضیانی که مادام درخواست صدور پروانه ساختمانی در حد بنای احداث شده مجاز را داشته باشند مشمول ارزش بهینه مصوبه نمی گردند و هر گاه قصد استفاده از مزایای طرح تفصیلی جدید را داشته باشند مشمول مفاد این مصوبه خواهند شد.

احمد دنیامالی رئیس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورا نیز خاطر نشان کرد:متاسفانه سیستم شهرسازی عنوان شهرسازی و معماری را دارد . در ساختار کلی شهر یک فاجعه رخ داده است. تصور درستی از بلوک بندی ها نداریم. به همین دلیل است که هر منطقه بنا به سلیقه میزان ارزش بهینه ایجاد شده را محاسبه می کند.

وی پیشنهاد داد تا تبصره هایی در خصوص الزام شهرداری تهران و مناطق تابعه در خصوص اجرای بی چون و چرای این مصوبه و نیز تعیین زمانی برای تعیین ضرایب کاهنده ناشی از اجرای طرح های تفصیلی و جامع طی 3 ماه به این لایحه اضافه شود که در نهایت اعضا شورا این پیشنهادات را پذیرفته و به آنها رای دادند.

سالاری در ادامه بررسی این لایحه به تعیین تعرفه تغییر کاربری عرصه ناشی از تبدیل و تغییر پهنه و یا ضوابط طرح تفصیلی جدید اشاره و کرد و گفت: در صورت افزایش تراکم ساختمانی مجاز نسبت به 300درصد تراکم ساختمانی علاوه بر عوارض متعلقه طبق مصوبات ملاک عمل جاری ارزش بهینه در زمان صدور پروانه ساختمانی در محور جنوب انقلاب معادل 2A و در محور شمال 4A محاسبه خواهد شد.

محسن پیرهادی در خصوص تقسیم بندی این گونه شهر تهران گفت: در دنیایی کنونی که جکع آوری اطلاعات به راحتی امکان پذیر خواهد بود تقسیم بندی شهر با این شیوه زیبنده نیست.

وی افزود: در حال خاضر اطلاعات مربوط به 164 بلوک شهری وجود دارد بنابراین می توان از این اطلاعات برای شناسایی مناطق و محله ها و نیز محاسبه ارزش بارگذاری آنها کار کرد.

دنیامالی نیز تاکید کرد که بهتر است نقشه T شهر و پارسل های آن تهیه شود. و شهرداری را مکلف به تهیه این نقشه ها کنیم.

علی رضا دبیر نیز تاکید کرد: محاسبه عوارض به این شیوه بهتر از این است که اصلا قانونی برای آن وجود نداشته باشد.

در نهایت اعضای شورا این بخش از لایحه را نیز به تصویب رساندند. همچنین مصوب شد که شهرداری تهران تا دی ماه سال آینده شرایطی را فراهم کند که محاسبات عوارض شهری بر اساس پارسل بندی شهر باشد. به این ترتیب دیگر شاهد تعیین عوارض به صورت کلی برای هر بلوک بدون در نظر گرفتن شرایط املاک واقع در آن نخواهیم بود.