ارامنه اراک با تدارک برنامه های متنوع به استقبال دهه فجر می روند

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از روابط عومی شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی وارطان بغسیان بیان کرد: با برگزاری مراسم دعا و نیایش و نواختن ناقوس کلیسای مسروپ اراک، جمعی از اقلیت های دینی، سالروز ورود پیروزمندانه بنیانگذار جمهوری اسلامی به میهن را در ۱۲ بهمن ۵۷ گرامی خواهند داشت.

وی با بیان اینکه این کمیته همه ساله برنامه های متنوعی را در ایام دهه فجر برگزار می کند اظهار داشت: جمعی از اقلیت های دینی به مناسبت دهه فجر انقلاب اسلامی با حضور در مزار شهدا، قبور مطهر شهدای گرانقدر دفاع مقدس را گلباران نموده و با حضور در بیت تاریخی حضرت امام خمینی (ره) در خمین به ساحت مقدس آن امام راحل ادای احترام می کنند.

رئیس شورای خلیفه گری ارامنه ی اراک اهدای خون جمعی از ارامنه و نمایندگان کمیته اقلیت های دینی، عیادت از معلولان و سالمندان و اهدای هدایا به آنان، همراهی با نمایندگان شورای خلیفه گری ارامنه تهران برای حضور در مرقد امام راحل (ره) و نثار تاج گل و ادای احترام به آن حضرت و شرکت در راهپیمایی با شکوه ۲۲ بهمن را از دیگر برنامه های کمیته اقلیت های دینی ستاد دهه فجر استان اعلام کرد.