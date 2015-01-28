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۸ بهمن ۱۳۹۳، ۱۵:۱۷

رحمتی:

نظارت مستمر بر پیش فروش بلیط های نوروزی در زنجان صورت می گیرد

نظارت مستمر بر پیش فروش بلیط های نوروزی در زنجان صورت می گیرد

زنجان- مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان بر نظارت و پیگیری مستمر بر پیش فروش بلیط های نوروزی در استان زنجان تاکید کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، علی رحمتی ظهر چهارشنبه در جلسه ستاد سفرهای نوروزی افزود:اعلام برنامه پیش فروش اینترنتی و حضوری و نظارت بر حسن اجرای آن در سطح شهر و پایانه های مسافری استان صورت می گیرد.

وی اظهار کرد: ۲۱۷ اتوبوس با عمر ناوگان ۱۲ سال،۴۴۶ مینی بوس با عمر ناوگان ۲۹ سال،۵۷۳ سواری با میانگین عمر ۸ سال به استقبال مسافران نوروزی خواهیم رفت.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان دستگاه تردد شمار در سال گذشته را ۲۲ دستگاه اعلام کرد و افزود:در سال جاری تمام محورهای مواصلاتی به دستگاه تردد شمار مجهز شده است.

رحمتی با بیان اینکه در ده ماه سال جاری ۵۱ میلیون تردد وجود داشته خاطر نشان کرد:در دی ماه پنج میلیون و ۳۵۴ هزار و ۶۳۱ دستگاه در جاده های مواصلاتی تردد صورت گرفته است.

وی با اشاره به اینکه در سال گذشته بازدید از ناوگان مسافری در ایام نوروز صورت گرفته تصریح کرد:در نوروز سال جاری نیز طبق روال سال گذشته بازدید صورت می گیرد.

مدیر کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان بر لزوم گشت نامحسوس در جاده ها تاکید کرد و گفت:در سال ۹۴ تعداد ۸۵ دستگاه به صورت گشت نامحسوس در جاده ها حضور دارند.

کد مطلب 2477086

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