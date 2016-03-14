کیومرث جنیدی خواه، مردم شناس و پژوهشگر نوروز به خبرنگار مهر گفت: جشن نوروز که سازمان‌های دولتی در ایران برگزار می‌کنند، اگر چه قالب همایش، پنل، سخنرانی و نمایشگاه را دارد اما در کشورهای دیگر این جشن گستردگی بیشتری پیدا کرده و گردشگران با حضور در خیابان‌ها و مراکز تجمع مردم شاهد برپایی این جشن هستند. اما در ایران به خصوص در تهران، نوروز بیشتر در خانه‌ها جشن گرفته می‌شود و جلوه بیرونی ندارد چرا که اساسا جشن نوروز در ایران درون گراست.

وی ادامه داد: امروزه نوروز یکی از جاذبه‌های گردشگری به حساب می‌آید به همین دلیل گردشگران برای دیدن جشن نوروز و آیین‌های مربوطه، به کشورهایی مانند تاجیکستان، افغانستان، ترکیه، عراق، هند و... می‌روند اما ایران را انتخاب نمی‌کنند چون جشن نوروز ایرانیان برای گردشگران خارجی و یا حتی مردم ایران هویدا نیست.

جنیدی‌خواه ادامه داد: جشن‌های جهانی نوروز اگر چه در کشورهای دیگر با حضور سران کشورهای عضو پرونده نوروز برپا می‌شد اما همین جشن‌ها در ایام عید، عاملی برای ورود گردشگران خارجی به آن کشورها نیز بود.

وی ادامه داد: اما در ایران می‌توان گفت که نوروز یک جشن خانگی است تا ملی و یا حتی جهانی! تنها نقطه اشتراک آن این است که همه مردم در یک زمان آن را در خانه‌هایشان جشن می‌گیرند. بنابراین بهتر است که سازمان میراث فرهنگی از این فرصت استفاده کرده و جشن ملی نوروز را به گونه‌ای برگزار کند که برای گردشگران خارجی نیز جذاب باشد چرا که پرونده جهانی آن را نیز ایران تهیه کرده و بنابراین پایلوت و مبدا اصلی و خاستگاه نوروز که ایران است باید جشنی مفصل‌تر از کشورهای دیگر برگزار کند.