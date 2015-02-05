به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی در هفته‌ای که گذشت، به شرح ذیل است :

نیوز ویک : کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل توجه ای بر ایران نداشته است.

رویترز : میزان خرید خانوارهای امریکایی در آخرین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی به کمترین حد خود از بعداز سال ۲۰۰۹ میلادی رسید.

خبرگزاری فرانسه : سرعت رشد اقتصادی امریکا کند گزارش می شود.

ورلد بانک : پیش بینی می شود درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۳.۷ میلیارد دلار باشد.

آی پی اس : ۱۶۷ میلیون نفر در منطقه امریکای لاتین در فقر و ۷۱ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند.

نیوز ایشا : پول چین بعنوان پنچمین ارز رایج در دنیا است.

راپلر : فیلیپین تا ۱۹ سال آینده می تواند تبدیل به بزرگترین کشور در "حوزه خدمات اقتصادی" شود.

رویترز : صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۴ میلادی در مقایسه با سال قبل از آن دارای رشد ۱۹.۸ درصدی بود.

راشا تودی : تعداد میلیارد دلاری های جهان ۲۰۸۹ نفر هستند.

ترید عربیا : شرکت نفتی "شل" قصد دارد، دکل حفاری "برنت دلتا" انگلیس را با هزینه ۱۵.۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲ میلادی، اوراق کند.

بی بی سی : استرالیا نرخ بهره بانکی را به ۲.۲۵ درصد که کمترین رقم در تاریخ بانکداری این کشور است، رساند.

نیوز نو : خطر رکود جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی جدی تر خواهد بود.

رویترز : قیمت نفت برنت در معاملات روز سه شنبه با افزایش ۱.۸۱ دلار به رقم ۵۴.۸۰ دلار رسید.