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۱۶ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۱۳

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت

اقتصاد دنیا در هفته‌ای که گذشت

مهمترین عناوین اقتصادی دنیا در هفته‌ای که گذشت، منتشر شد.

به گزارش خبرنگار مهر مهمترین عناوین اقتصادی در هفته‌ای که گذشت، به شرح ذیل است :

نیوز ویک : کاهش قیمت نفت، تاثیر قابل توجه ای بر ایران نداشته است.

رویترز : میزان خرید خانوارهای امریکایی در آخرین ماه سال ۲۰۱۴ میلادی به کمترین حد خود از بعداز سال ۲۰۰۹ میلادی رسید.

خبرگزاری فرانسه : سرعت رشد اقتصادی امریکا کند گزارش می شود.

ورلد بانک : پیش بینی می شود درآمد نفتی ایران در سال ۲۰۱۵ میلادی ۲۳.۷ میلیارد دلار باشد.

آی پی اس : ۱۶۷ میلیون نفر در منطقه امریکای لاتین در فقر و ۷۱ میلیون نفر در فقر شدید زندگی می کنند.

نیوز ایشا : پول چین بعنوان پنچمین ارز رایج در دنیا است.

راپلر : فیلیپین تا ۱۹ سال آینده می تواند تبدیل به بزرگترین کشور در "حوزه خدمات اقتصادی" شود.

رویترز : صادرات نفت ایران به کشورهای آسیایی در سال ۲۰۱۴ میلادی در مقایسه با سال قبل از آن دارای رشد ۱۹.۸ درصدی بود.

راشا تودی : تعداد میلیارد دلاری های جهان ۲۰۸۹ نفر هستند.

ترید عربیا : شرکت نفتی "شل" قصد دارد، دکل حفاری "برنت دلتا" انگلیس را با هزینه ۱۵.۷ میلیارد دلار تا سال ۲۰۲۲ میلادی، اوراق کند.

بی بی سی : استرالیا نرخ بهره بانکی را به ۲.۲۵ درصد که کمترین رقم در تاریخ بانکداری این کشور است، رساند.

نیوز نو : خطر رکود جهانی در سال ۲۰۱۵ میلادی جدی تر خواهد بود.

رویترز : قیمت نفت برنت در معاملات روز سه شنبه با افزایش ۱.۸۱ دلار به رقم ۵۴.۸۰ دلار رسید.

کد مطلب 2481889
علیرضا کمندی

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