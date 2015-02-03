رضا ناجی و دردسر نداشتن کارت جشنواره فیلم فجر

رضا ناجی بازیگر سینما در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن گلایه از نداشتن کارت برای تماشای فیلم‌های جشنواره فجر اظهار کرد: متاسفانه از افتتاحیه تا به حال من سه روز است که به برج میلاد می‌آیم اما هنوز کارتم نرسیده است. من با آقای رضاداد هم صحبت کردم و به او سلام و عرض ادب کردم و درباره این موضوع به او گفتم اما او به من گفت شما خودتان کارت هستید!

وی افزود: اما آنهایی که دم در سالن نمایش فیلم مامور هستند، همه نوجوانند و مرا که خودم کارت هستم نمی‌شناسند! آقای ایوبی مرا برای افتتاحیه مقبره شمس تبریزی به خوی برد اما اینجا کارتم هنوز نرسیده است.

بازیگر فیلم «آواز گنجشک‌ها» یادآور شد: همچنین شبکه چهار هم با من گفتگویی داشت که این ماجرا را توضیح دادم اما متاسفانه هنوز کارت من به عنوان یک بازیگر جهانی صادر نشده است. این روزها که می‌آیم جز آقایان سعید راد و پرویز پرستویی بازیگر دیگری ندیدم.

ناجی اعلام کرد: امسال من فیلمی در جشنواره ندارم و فیلم سینمایی «نهنگ عنبر» را داشتم که در بخش مسابقه قرار نگرفته است اما اکران عمومی این فیلم انشالله در عید نوروز 94 خواهد بود.

وی در پایان گفت: درباره کار هیچ یک از دوستان نمی‌توانم حرف بزنم چون هیچ فیلمی ندیده‌ام.