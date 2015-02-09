مرکز رشد واحدهای فناور دامغان افتتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صبح دوشنبه در مراسم افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور دامغان، به جایگاه پژوهش در پیشرفت کشور اشاره کرد و گفت: در زمان آغاز رکود اقتصادی در سطح جهان (سال ۱۹۹۸) تنها بخشی که در کشورهای پیشرفته بودجه آن کاهش نداشت بخش پژوهش بود، چرا که آنها اعتقاد داشتند پژوهش میتواند راهگشای خروج از رکود باشد.
دکتر وحید احمدی افزود: برای خروج از رکود باید وابستگی به نفت کم شده و توجه به بخش پژوهش افزایش یابد.
نگاه پارک علم و فناوری استان سمنان به توسعه متوازن قابل تقدیر است
نماینده مردم شهرستان دامغان در مجلس شورای اسلامی نیز در این مراسم گفت: اگر نگاه علمی به کشور داشته باشیم، افتتاح مرکز رشد واحدهای فناور دامغان کار بزرگی است.
دکتر عبدالرحمن رستمیان افزود: من امروز از پارک علم و فناوری استان سمنان برای افتتاح این مرکز و توسعه متوازنی که در سطح استان داشته تشکر میکنم.
وی خاطرنشان کرد: حقیقتا این نگاهی است که در شهرستانهای استان سمنان، خیلی از واحدها این توسعه متوازن را ندارند.
دانشگاههای ما تا کنون تولید مدرک، دانشجو و استاد کرده است
استاندار سمنان نیز در ادامه این مراسم ضمن تبریک دهه فجر گفت: مدتهاست که دانشگاههای ما تولید مدرک، دانشجو و استاد کرده است اما اینکه آیا تولید مدرک، دانشجو و استاد توانسته است برای ما سرمایه آفرینی کند یا خیر، یک سوال جدی است
محمد وکیلی اضافه کرد: امروز ما مدعی هستیم که توانستیم در طول ۳۶ سال گذشته مراکز آموزش عالی کشور را رشد دهیم و اکثر رشتههای علمی دنیا را داریم، اما چرا کشور ثروتمندی نیستیم و چرا ایدههایمان به خوبی تبدیل به محصول نشده است، چرا محصولات ما برایمان ارزش افزوده و تولید ثروت نکرده است.
وی تاکید کرد: باید ببینیم مشکلمان در کجا بوده و چگونه میتوانیم از سرمایهگذاریهای انجام شده بهره لازم را ببریم.
پیشرفت ۸۰ درصدی پروژه ساختمان مرکز رشد پردیس پارک علم و فناوری استان سمنان
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان نیز در ابتدای این مراسم ضمن ارائه گزارشی از عملکرد عمرانی این پارک، با اشاره به اینکه پردیس مرکزی این پارک در زمینی به مساحت ۳۷ هکتار واقع شده است تصریح کرد: این زمین در سال ۸۶ توسط سازمان مسکن و شهرسازی به پارک اختصاص داده شد که اجرای تاسیسات زیربنایی، تسطیح، محوطهسازی و دیوارکشی آن در سال ۱۳۸۷ آغاز و در سال ۱۳۹۱ با هزینهای بالغ بر ۱۱ میلیارد ریال پایان یافت.
دکتر سیدمحمد اسماعیل جلالی، افزود: ساختمان ستادی و سالن همایشهای پارک با یک هزار و ۳۰۰ متر مربع و ساختمان آزمایشگاههای تخصصی و پارک علمی-تفریحی نوآموز با دو هزار و ۲۵ متر مربع از جمله مهمترین ساختمانهای درحال بهرهبرداری در این پردیس هستند.
وی اضافه کرد: سالن چند منظوره ای نیز با مساحت یک هزار و ۶۸۰ مترمربع و ۶۵ درصد پیشرفت فیزیکی، ساختمان مرکز رشد پردیس پارک با مساحت دو هزار و ۱۹۲ متر مربع و ۸۰ درصد پیشرفت فیزیکی، ساختمان ستادی با مساحت دو هزار و ۱۹۲ متر مربع و ۳۵ درصد پیشرفت فیزیکی و مجموعه ساختمانهای فنبازار با مساحت پنج هزار و ۶۳ مترمربع و ۳۰ درصد پیشرفت فیزیکی در حال ساخت هستند.
احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان معطل زمین است
این مسئول در بخش دیگری از سخنانش به ساختمانهای درحال ساخت مراکز رشد واحدهای فناور پارک علم و فناوری استان سمنان در دیگر شهرستانهای استان نیز اشاره کرد و افزود: ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان گرمسار با مساحت زمین دو هزار متر مربع و مساحت ساختمان درحال ساخت ۸۳۵ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۳۵ درصد، ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان مهدیشهر با مساحت زمین سه هزار و ۴۲۷ متر مربع و مساحت ساختمانهای برنامهریزی شده سه هزار و ۷۰۰ متر مربع که این زمینها اهدایی توسط خیرین مهدیشهری است، از جمله پروژه های پارک در سطح استان است.
جلالی همچنین افزود: ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهمیرزاد با مساحت زمین ۸۰۸ متر مربع و مساحت ساختمان در حال ساخت دو هزار و ۱۵ متر مربع و پیشرفت فیزیکی ۴۵ درصد که زمین و تامین اعتبار آن به طور کامل توسط آقای حاج محمدعلی کیانی، خیر نیکاندیش شهمیرزادی صورت گرفته است، در حال ساخت هستند.
وی درباره مراکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان و سرخه نیز با بیان اینکه مساحت زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سرخه سه هزار متر مربع است، گفت: همچنین مساحت زمین مورد نیاز برای احداث ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان سمنان پنج هزار متر مربع است که متاسفانه علیرغم پیگیریهای مستمر از مبادی ذیربط، تاکنون زمینی برای احداث مرکز رشد شهرستان اختصاص داده نشده است.
هزینه یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال اعتبار برای ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغان
رئیس پارک علم و فناوری استان سمنان همچنین مساحت زمین ساختمان مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان دامغان را دو هزار و ۷۴۷ متر مربع عنوان کرد و افزود: مساحت ساختمان ساخته شده که امروز افتتاح شد ۸۳۵ متر مربع و مساحت ساختمانهای برنامه ریزی شده دو هزار و ۶۰۰ متر مربع است.
جلالی جمع کل هزینههای اجرایی پروژه مرکز رشد واحدهای فناور دامغان را یک میلیارد و ۳۶۰ میلیون ریال عنوان کرد و گفت: این هزینهها شامل ۲۰۰ میلیون ریال استملاک زمین، یک هزار میلیون ریال اخذ پروانه شهرداری، ۲۰۰ میلیون ریال انشعابات آب، برق، گاز و تلفن، ۱۰ هزار میلیون ریال احداث ساختمان مرکز، ۵۰۰ میلیون ریال محوطهسازی و دیوار چینی و ۷۰۰ میلیون ریال تجهیز مرکز بوده است.
وی در پایان با اشاره به نحوه تامین منابع بودجه برای اجرای پروژهی مرکز رشد واحدهای فناور دامغان اضافه کرد: این منابع شامل دو هزار و ۵۰۰ میلیون ریال وزارت نفت (طرح کمک به عمران مناطق نفتخیر)، هشت هزار و ۴۰۰ میلیون ریال درآمد اختصاصی پارک، ۷۰۰ میلیون ریال تملک دارایی (خرید تجهیزات) و دو هزار میلیون ریال کمکهای غیرمتمرکز وزارت علوم بوده است.
در پایان مسئولان کشوری و استانی از محصولات تولید شده توسط واحدهای فناور مستقر در مرکز رشد واحدهای فناور دامغان بازدید کردند.
محمد وکیلی استاندار سمنان، دکتر عبدالرحمن رستمیان نماینده مردم دامغان در مجلس شورای اسلامی، خسرو پیری مدیر کل دفتر امور فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، محمد مهدی فاتح رئیس دانشگاه شاهرود، عبدالعلی بصیری رئیس دانشگاه دامغان و مدیران تعدادی از واحدهای فناور، برخی از نخبگان و جمعی از اساتید استان در این مراسم حضور داشتند.
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