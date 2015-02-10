به گزارش خبرنگار مهر، دکتر حسین کریم ظهر سهشنبه در مراسم افتتاح طرح جامع مراقبتهای اولیه در حاشیه شهر که در مرکز بهداشت استان کرمانشاه برگزار شد، حاشیه شهرها را مرکز عمده مشکلات بهداشتی شهرها عنوان کرد و گفت: برای جلوگیری از اثرات ناشی از این مشکلات بهداشتی و بهبود وضعیت بهداشتی جامعه باید تمرکز ویژهای روی این مناطق صورت میگرفت.
اجرای طرح جامع مراقبتهای اولیه در شهرهای بزرگ و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر جمعیت
وی افزود: براین مبنا طرح جامع مراقبتهای اولیه در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای بین ۲۰ تا ۵۰ هزارنفر از جمله مباحث مربوط به طرح تحول سلامت طرح تحول سلامت در دستور کار قرار گرفت که با اجرای آن و پوشش کامل مناطق حاشیه و شهرهای کوچک از نظر بهداشتی شاهد رفع بسیاری از مشکلات در این مناطق و اثرات آن در شهرهای استان کرمانشاه خواهیم بود.
راهاندازی کلینیکهای تخصصی در بیمارستانها
کریم از راهاندازی کیلینیکهای تخصصی در بیمارستانهای استان نیز در ادامه برنامههای طرح تحول سلامت خبرداد و گفت: این موضوع نیز در دستور کار است که با اجرای دو طرح مذکور تا حد زیادی مشکلات بهداشتی این مناطق مرتفع میشود.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: در فاز اول این طرح که تا پایان امسال است،۳۱ پایگاه بهداشتی در حاشیه شهرهای بزرگ و شهرهای کوچک با جمعیت بین ۲۰ تا ۵۰ هزار نفر استان راهاندازی میشود.
ایجاد ۳۱ پایگاه بهداشتی با پوشش ۱۲ هزار نفر در هر پایگاه
کریم افزود: در پایگاههای بهداشتی، کارشناسان سلامت حضور دارند و هر پایگاه جمعیت حدود ۱۲ هزار نفری را پوشش میدهد و این پایگاهها با کلینیکهای دانشگاه در ارتباط بوده و سیستم ارجاع بیمار در حاشیه شهرهای را تکمیل میکنند.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه از اجرای فازدوم طرح جامع مراقبتهای اولیه در استان کرمانشاه در اوایل سال آینده خبرداد و گفت: در فاز دوم نیز تعداد دیگری پایگاه در حاشیه شهر کرمانشاه ایجاد میشود.
آمادگی برای اجرای طرح سلامت الکترونیک در کل استان
وی در بخش دیگر، با اشاره به اجرای موفقیتآمیز طرح سلامت الکترونیک که به صورت پایلوت در پاوه اجرا شد ابراز امیدواری کرد این طرح به صورت موفقیت آمیز در سراسر استان و سپس کشور به مرحله اجرا درآید.
کریم از آمادگی دانشگاه علومپزشکی برای اجرای این طرح در استان خبرداد و گفت: کارهای مطالعاتی آن انجام شده است و امیدواریم بتوانیم با کمک مسئولین آن را به صورت پایلوت در استان اجرا کنیم.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه به سایر مشکلات حوزه بهداشت استان اشاره کرد و گفت: هماکنون با توجه به کمبود اعتبارات، کنترل بیماریها و آسیبهای اجتماعی مانند ایدز، افسردگی، اعتیاد، تب مالت و سوانح رانندگی بسیار دشوار است.
ضرورت مصوب کردن ردیف اعتباری در سازمان برنامهریزی و بودجه کشور برای رفع آسیبهای اجتماعی
کریم افزود: بنابراین اگر بخواهیم کنترل مطلوبی بر روی همه موارد مذکور داشته باشیم نیازبه مصوب شدن ردیف اعتباری ویژه ای از سوی سازمان مدیریت و برنامهریزی کشور است.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه از تغییر کاربری مرکز درمانی منزه به مرکز کنترل آسیبهای اجتماعی در استان خبر داد و گفت: در صورت فعالیت این مرکز قطعا میتوان کنترل بهتری بر روی آسیبهای اجتماعی داشت.
وی از دستور کار قرار گرفتن تغیر کاربری بیمارستان امام خمینی (ره) به مرکز سرطان غرب کشور نیز خبر داد و گفت: اعتباراتی برای این کار در نظر گرفته شده و مطالعات آن نیز در حال انجام است.
کریم ازدر دستور اقدام قرار گرفتن طرحهای دیگری چون طرح روستای سالم، رستوران سلامت و ساخت شهرکهای سلامت خبرداد.
رئیس دانشگاه علومپزشکی استان کرمانشاه با اشاره به اجرای طرح هتلینگ بیمارستانهای استان گفت: تاکنون حجم زیادی از کار هتلینگ بیمارستانها انجام شده و تجهیزات خوبی نیز به این منظور خریداری شده است و بزودی در اختیار بیمارستانها قرار میگیرد.
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