تمام برندگان مستند فجر 33/ «آتلان» بهترین فیلم شد

به گزارش خبرنگار مهر، هیات داوران بخش سینما حقیقت با حضور روی سن برندگان بخش‌های مختلف را اعلام کردند.

سیمرغ بهترین پژوهش و متن مستند

محمدعلی شعبانی برای پژوهش فیلم مستند «سمفونی استیضاح»

محمد شعبانی هنگام دریافت جایزه گفت: از هیات محترم داوران و انتخاب تشکر می کنم که فیلم من را دیدند، از پژمان لشکری پور که با صبر او این فیلم ساخته شد نیز تشکر می کنم، خوشحالم با این لباس که نام مقدس پیامبر اعزم روی آن نوشته جایزه خود را می گیرم. این جایزه را پیشکش می کنم به مردی که پرچم پیامبر اعظم را در دست گرفته یعنی حاج قاسم سلیمانی اهدا می کنم.

شعبانی با لباسی مزین به نام محمد رسول الله روی سن حاضر شد و از حضار خواست حاج قاسم سلیمانی را تشویق کنند.

سیمرغ بهترین کارگردانی مستند

مهدی گنجی برای فیلم «من می‌خوام شاه بشم»

مهدی گنجی بعد از دریافت جایزه بیان کرد: خیلی خوشحالم امروز در کنار شما این جایزه را می گیرم از همه مستندسازانی که در چند سال گذشته با سختی بسیار فیلم مستند ساختند، تشکر می کنم. کسانی که فیلم های آن ها را ندیده‌اید.

همچنین با توجه ویژه به فیلم آتلان به کارگردانی و تهیه کنندگی معین کریم الدینی، دیپـلم افتـخار بهترین «کـارگردانی سینما حقیقت» به محمد کارت برای فیلم «بختک» اهداء شد.

جـایزه ویژه هیأت داوران مستند

فرشاد افشین‌پور برای تصویربرداری فیلم «سفر به آمادای»

فرشاد افشین پور گفت: دوست دارم یک روز سیمرغ بهترین فیلم را بگیرم، می خواهم این جایزه را به دکتر سرافراز رییس سازمان صدا و سیما تقدیم کنم چرا که این تنها فیلمی بود که به عنوان نماینده سازمان صدا و سیما حضور دارد.

تندیس بلورین بهترین فیـلم مستند

تندیس بلورین بهترین فیـلم سینما حقیقت به معین کریم الدینی برای تهیه کنندگی و کارگردانی فیلم «آتلان» اهدا شد.

مهرداد اسکویی مستندساز ایرانی در مراسم معرفی برگزیدگان بخش مستند جشنواره فجر با حضور روی سن ضمن تشکر و قدردانی از وزیر ارشاد و معاونت سینمایی و همه کسانی که برای این جشنواره زحمت کشیده اند گفت: امروز یکی از ما حال خوبی ندارد و او زاون قوکاسیان است.

وی ادامه داد: امیدوارم سینما و معاونت سینمایی توجه ویژه ای به قوکاسیان کند. همه برای سلامتی زاون دعا کنید. سینمای ما به ویژه سینمای مستند و کوتاهمان مدیون این مرد بزرگ است و امیدوارم که با دعای شما او هم خوب شود و به جمع ما بپیوندد.