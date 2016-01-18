اظهارات مدیر مستند فجر و مروری بر فراخوان/ جایزه همان سیمرغ است؟

به گزارش خبرگزاری مهر، مرتضی رزاق کریمی دبیر بخش مستند سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر گفت: محمد حیدری دبیر جشنواره با همه فیلمسازانی که آثارشان در بخش های مختلف جشنواره فیلم فجر حضور دارد پیش از برگزاری این رویداد گفتگو می کند در همین راستا وی در نخستین جلسه با مستندسازان در موزه سینما دیدار و گفتگو کرد.

وی ادامه داد: در ابتدای این جلسه نسبت به خبر اشتباهی که در خصوص حذف یکی از سیمرغ های بخش مستند منتشر شده بود، توضیحاتی داده شد تا ابهامات و سوء تفاهم ها در مورد این خبر اشتباه برطرف شود.

رزاق کریمی با تاکید بر این که خبر جایگزینی سیمرغ دستاورد فنی و هنری به جای سیمرغ پژوهش در بخش مستند پنج ماه پیش اعلام شده بود، بیان کرد: سیمرغی از بخش مستند حذف نشده و فقط عنوان آن تغییر کرده است.

وی تاکید کرد: دستاورد فنی و هنری می تواند موضوعات بیشتری مانند فیلمبرداری، جلوه های ویژه و حتی پژوهش را در برگیرد. بدین ترتیب اگر دستاورد تازه ای در فیلم های مستند دیده شود این سیمرغ به آن فیلم مستند تعلق می گیرد.

مدیر بخش مستند جشنواره فیلم فجر با اشاره به این که کارگردانان مستند پیشنهادهای بسیاری برای بهتر دیده شدن مستندها در جشنواره فیلم فجر داشتند، گفت: با توجه به اینکه فیلم های مستند همیشه فرصتی برای دیده شدن ندارند و این فیلم ها همیشه در دسترس مخاطبان نیستند، کارگردانان مستندساز پیشنهادهای جذابی را برای این بخش مطرح کردند.

رزاق کریمی در ادامه بیان کرد: بخش اعظمی از این ماجرا به اصحاب رسانه و صدا و سیما مربوط می شود. به ویژه شبکه های چهار و مستند که نقش مهمی در مورد فیلم های مستند دارند و امیدوارم برنامه های سینمایی مثل «هفت» یا سینمای ایران هم فرصت بیشتری در اختیار مستند بگذارند.

وی با بیان این که در فضای مجازی هم باید تبلیغات گسترده تری برای فیلم های مستند صورت گیرد، توضیح داد: باید توجه داشته باشیم که فیلم های مستند پتانسیل لازم برای جذب مخاطب را دارند و می توانند در کنار آثار داستانی جایگاه ممتازی داشته باشند. به عنوان نمونه چندی پیش مستند «ادیسه عراقی» جایزه نگاه مردمی جشنواره برلین را از آن خود کند.

دبیر بخش مستند جشنواره فیلم فجر گفت: امسال همه فیلم های مستند در سالن اصلی جشنواره به نمایش در خواهند آمد و سانس نمایش این آثار در برج میلاد پس از برنامه ریزی ها اعلام می شود.

رزاق کریمی با اشاره به نمایش فیلم مستند در خانه هنرمندان، توضیح داد: امسال علاوه بر کاخ جشنواره به خانه هنرمندان به عنوان مرکز اصلی مستند توجه داریم و قرار است در این خانه نشست ها و کارگاه های تخصصی مستند برگزار کنیم.

رزاق کریمی در خصوص پیشنهادات مستندسازان حاضر در جلسه توضیح داد: کارگردانان فیلم های مستند نظرات جالبی داشتند که برخی از آنها با توجه به نزدیک شدن به زمان برگزاری جشنواره قابلیت اجرایی ندارند و باید آنها را در دوره بعدی جشنواره عملی کنیم که یکی از این پیشنهادها گسترش سالن های نمایش فیلم های مستند و نمایش این فیلم ها در خارج از تهران، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی بود.

مدیر بخش مستند جشنواره فیلم فجر گفت: چنانچه مراکز استان ها، دانشگاه ها و مراکز فرهنگی برای نمایش فیلم های مستند حاضر در جشنواره اعلام آمادگی کنند می توانیم شرایط نمایش این آثار را فراهم کنیم.

سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به دبیری محمد حیدری ۱۲ تا ۲۲ بهمن برگزار می‌شود.

سوالاتی مبتنی بر فراخوان درباره استدلال دبیر بخش مستند سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر

به گزارش مهر، مرتضی رزاق کریمی دبیر بخش مستند سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر در حالی در گفتگو با ستاد اطلاع رسانی جشنواره فیلم فجر اعلام می کند که خبر اشتباهی درباره حذف یکی از سیمرغ های بخش مستند منتشر شده است، که طبق فراخوان منتشر شده از سوی دبیرخانه سی و چهارمین جشنواره فیلم فجر به تاریخ ۳ شهریور ماه که در سایت این جشنواره نیز موجود است، آمده است:

«۳) سینما حقیقت (مسابقه آثار مستند بلند)

شرایط پذیرش آثار:

 مدت زمان آثار بیش از ۷۰ دقیقه باشد.

هیات انتخابی متشکل از مستند سازان و کارشناسان فرهنگی - سینمایی از میان آثار متقاضی، فیلم های مسابقه را تعیین می کنند.

یک هیات داوری متشکل از سینماگران و صاحب‌نظران فرهنگی هنری، جوایز زیر را اهدا می‌کنند.

 سیمرغ بلورین بهترین فیلم

 سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی

 جایزه ویژه هیئت داوران به بهترین دستاورد فنی یا هنری»

همانطور که در فراخوان دیده می شود برای بخش «نگاه نو» در حوزه جایزه ویژه هیات داوران «سیمرغ» در نظر گرفته شده است ولی در بخش «سینماحقیقت» در حوزه جایزه ویژه هیئت داوران از عنوان سیمرغ استفاده نشده است.

همچنین رزاق کریمی تاکید کرده است که خبر جایگزینی سیمرغ دستاورد فنی و هنری به جای سیمرغ پژوهش در بخش مستند پنج ماه پیش اعلام شده بود و سوال اینجا است که این خبر چه زمانی و در چه رسانه ای اطلاع رسانی شده است. ضمن اینکه فراخوان رسمی جشنواره سوم شهریور ماه سال ۱۳۹۴ به طور رسمی منتشر شده است.

سوال دیگر اینجا است که آیا منتقدان و کارشناسان رسانه باید از عنوان «جایزه ویژه هیئت داوران به بهترین دستاورد فنی یا هنری» اینگونه برداشت کنند که جایزه ویژه همان «سیمرغ» است و اگر اینگونه است چرا در فراخوان در دو بخش بهترین کارگردانی و بهترین فیلم از عنوان «سیمرغ» استفاده شده ولی درباره بهترین دستاورد فنی یا هنری از عنوان جایزه ویژه هیئت داوران استفاده شده است. همچنین چرا همین جایزه در بخش «نگاه نو» با عنوان سیمرغ آورده شده ولی در بخش مستند از عنوان سیمرغ استفاده نشده است.

نکته نگارنده در این مجال این نیست که در بخش دستاورد فنی یا هنری تحقیق و پژوهش هم دیده می شود یا خیر( که به زعم نگارنده ضروری و واجب است که دیده شود)، بلکه سوال و موضوع بحث این است که چرا بخش مستقل بهترین پژوهش و متن حذف شده است و همچنین سوالی که به تازگی و پس از صحبت های اخیر رزاق کریمی پیش آمده این است که چرا در فراخوان از عنوان سیمرغ برای دستاورد فنی یا هنری استفاده نشده است.

تلاش های ما برای گفتگو با رزاق کریمی تا لحظه انتشار مطلب به نتیجه نرسید. پیگیری ها برای دریافت اطلاعات و توضیحات و آخرین تغییرات در فراخوان فجر ادامه دارد.

همچنین این نکته قابل اذعان است که جایزه ویژه هیات داوران در سال گذشته یعنی سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر هم اهدا شد.

فراخوان سی و سومین دوره جشنواره فیلم فجر بدین شرح بوده است:

«ج: سینما حقیقت (مسابقه اثار مستند سینمائی)

این بخش به منظورِ تشویق فیلمسازان به تولیدات سینمایی مستند و توجه ویژه به تنوع موضوعی اثار مستند برگزار می‌شود. هیات انتخاب از میان آثار مستند بالای ۶۰ دقیقه حداکثر ۱۱ اثر را انتخاب و جوایز زیر را اعطا خواهند کرد.

۱- بهترین فیلم

۲- بهترین کارگردانی

۳- بهترین پژوهش و متن

۴- جایزه ویژه هیات داوران»

سال گذشته دریافت کنندگان سیمرغ بخش سینما حقیقت (فیلمهای مستند) بدین شرح بود:

سیمرغ بلورین بهترین پژوهش و تحقیق: محمد علی شعبانی برای فیلم سمفونی استیضاح

دیپلم افتخار بهترین کارگردانی: محمد کارت برای فیلم بختک

سیمرغ بلورین بهترین کارگردانی: مهدی گنجی برای فیلم می خوام شاه بشم

سیمرغ بلورین بهترین فیلم: معین کریم الدینی برای تهیه و کارگردانی فیلم آتلان

جایزه ویژه هیات داوران: فرشاد افشین‌پور برای تصویربرداری فیلم سفر به آمادای