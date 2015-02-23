افسوس از تکرار نشدن اتفاق «خانه سبز»/ دلتنگی برای آنها که نیستند

رامبد جوان در گفتگو با خبرنگار مهر درباره پخش مجدد سریال «خانه سبز» که ساخت آن به سال ۱۳۷۵ تعلق دارد، گفت: «خانه سبز» سریال جذابی است و من خوشحالم که این اثر بعد از ۱۸ سال هنوز تماشاچی دارد.

وی درباره موفقیت این اثر گفت: من افسوس می خورم که دیگر اثری مثل این سریال اتفاق نیفتاد و ساخته نشد، در آن زمان ماهواره نبود و تلویزیون تنها چند شبکه داشت و به همین دلیل برنامه سازان خود را موظف می کردند که هر اثری نسازند بلکه با کیفیت کار کنند و تماشاگر هم با عشق و علاقه و جدیت فیلم و سریال ها را دنبال می کرد.

بازیگر سریال «خانه سبز» اظهار کرد: آن زمان یک سریال بین انبوه برنامه ها در شبکه های مختلف گم نمی شد و تولیدکننده خود را موظف می کرد که اثر خوب تحویل دهد چون می دانست که کارش قضاوت می شود.

همه ما با همدلی در کنار هم قرار گرفتیم

این بازیگر سینما و تلویزیون درباره ویژگی های سریال «خانه سبز» و خاطرات خود در زمان تولید این مجموعه اشاره و عنوان کرد: در آن زمان همه ما با همدلی در کنار هم قرار گرفتیم و به نظرم بیژن بیرنگ حرف های مهم و تازه ای در زمان خودش بیان می کرد که هنوز هم اهمیت دارد. اینکه سهم زنان و یا حتی سهم ما آدم ها از زندگی چیست و یا داستان زنی که با فرزندش تنها زندگی می کند و اینکه آیا حق دارد که دوباره ازدواج کند یا خیر؟ فکر می کنم فرهنگ ما هنوز درگیر درستی و چگونگی این موضوعات است.

کارگردان فیلم سینمایی «ورود آقایان ممنوع» ادامه داد: بیژن بیرنگ و زنده یاد مسعود رسام فضایی ساخته بودند که در آن چند خانواده در کنار هم قرار گرفته اند و در عین حال که هرکدام در واحدی جداگانه زندگی می کنند اما هر یک از این واحدها عین خانه خودشان است. در حقیقت این نوع همزیستی و همدلی آرزوی همه خانواده هاست.

تولیدات تلویزیون در قدیم با ماهواره برابری می کرد

بازیگر «کت جادویی» با اشاره به اینکه در زمان پخش سریالی چون «خانه سبز» ماهواره ها چندان اهمیتی برای مردم نداشتند، گفت: آن زمان بیشترین خوراک رسانه ای مردم سریال های تلویزیون بود و سازندگان از این بابت دقت بیشتری می کردند. آن زمان ماهواره هم وجود داشت و ما در سریال قسمتی را هم به آن اختصاص داده بودیم و من فرید جنگل‌برد شده بودم. با این حال تلویزیون تولیداتی داشت که با ماهواره برابری می کرد و فکر می کنم مردم هر کشوری هم ترجیح اولشان این است که محصولات تولیدی کشور خود را مصرف کنند.

وی ادامه داد: اگر تلویزیون ما سریال های خوب با بازیگران ایرانی و لحن ایرانی بسازد قطعا مردم ما همان ها را ترجیح می دهند تا دیدن سریال های ترکیه ای و دوست دارند که بازیگر ایرانی و فرهنگ خودشان را ببینند.

جوان در پایان با بیان اینکه خیلی خوشحال است که این سریال دوباره به پخش می رسد به نبود بازیگرانی چون حمیده خیر آبادی، خسرو شکیبایی و مسعود رسام اشاره کرد و گفت: جای این افراد بسیار خالیست و دل ما برایشان بسیار تنگ است.

مجموعه تلویزیونی «خانه سبز» از شنبه دوم اسفند ماه ساعت 21:30 هر شب از شبکه دوم سیما پخش می شود.