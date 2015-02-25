كشف يك پلنگ تاكسيدرمی شده در اسلامشهر

به گزارش خبرگزاری مهر، نقي ميرزاكريمی، گفت: در پي اعلام خبري مبني بر نگهداري غير مجاز يك قلاده پلنگ تاكسيدرمي شده در نمايشگاه خودروهاي سنگين در شهرستان اسلامشهر موضوع در دستور كار واحد اطلاعات یگان حفاظت محیط زیست استان تهران قرار گرفت.

وی افزود: ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان تهران جهت بررسي نامحسوس موضوع و تكميل تحقيقات به محل اعزام شده و طي هماهنگي بعمل آمده با رئيس و فرمانده يگان شهرستان اسلامشهر و كسب دستورات لازم از مراجع قضايي ، جهت ورود به نمايشگاه و بازرسي كامل از محل با همكاري ماموران يگان حفاظت محيط زيست استان تهران و همچنين پليس امنيت شهرستان اسلامشهر اقدام شد.

میرزا کریمی با اشاره به اینکه در بازرسي ماموران يك قلاده پلنگ تاکسیدرمی شده از نمايشگاه كشف و ضبط گرديد اظهار داشت: ابتدا مالك نمايشگاه اعلام نمودكه دو يا سه سال پيش پلنگ را در يكي از جاده هاي شمالي كشور خريداري نموده ولي در ادامه بررسي ها مشخص گرديد كه این شخص داراي سلاح شكاري مي باشد كه با دستور دادستان اسلامشهر سلاح شكاري وي نيز توقیف شد.

فرمانده يگان حفاظت محيط زيست استان تهران در پایان خاطر نشان کرد: در اين راستا پرونده قضايي تشكيل و در دادسراي شهرستان اسلامشهر در حال پيگيري است.