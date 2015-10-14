علی رحیمی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر اظهار كرد: در حال حاضر ۲۰ كتابخانه ثابت و ۱۸ كتابخانه سیار در روستاهای خراسان شمالی فعالیت دارند.

وی با اشاره به اینكه هم اكنون ۱۷ كتابخانه روستایی در استان در دست ساخت است، تصریح کرد: از این تعداد، چهار كتابخانه تاپایان امسال به بهره برداری می رسد.

رحیمی افزود: كتابخانه های ینگه قلعه و حسین آباد شهرستان شیروان آماده بهره برداری و کتابخانه های چناران و بیدگ شهرستان بجنورد نیز پس از رفع نواقص افتتاح و به بهره برداری می رسند.

وی گفت: با توجه به اینكه نیمی از از جمعیت این استان در روستاها سكونت دارند از این جهت بایستی فرهنگ، ترویج و توسعه كتابخوانی در سطح روستاها بیشتر مورد توجه قرار گیرد.

رحیمی مشاركت دستگاه‌های فرهنگی استان در امر توسعه كتابخوانی در روستاهای خراسان شمالی را مورد تاكید قرار داد.

وی كتاب را مولد فرهنگ دانست و اظهار كرد: كتاب به رشد فرهنگ در بخش های اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه كمك شایانی می‌كند.

رحیمی افزود: همچنین توسعه كتابخوانی در سطح روستاها و معرفی مشاغل روستایی از طریق كتاب به كشاورزان، دامداران و سایر مشاغل، می تواند به پیشرفت آنان در زمینه های شغلی کمک کند.

مدیركل كتابخانه های عمومی خراسان شمالی در خصوص شاخص‌های كتابخوانی در استان نیز گفت: براساس آخرین سنجش صورت گرفته در سال گذشته، خراسان شمالی در بحث سرانه تعداد كتابخانه ها جایگاه هشتم كشوری، در زمینه زیربنا جایگاه بیست و سوم، سرانه عضویت جایگاه هفدهم و سرانه كتاب جایگاه یازدهم را دارد.