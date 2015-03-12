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۲۱ اسفند ۱۳۹۳، ۱۴:۳۳

نماینده پارلمان عراق اعلام کرد:

۵۰ کشته در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به نیروهای عراقی

۵۰ کشته در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به نیروهای عراقی

یکی از نمایندگان پارلمان عراق از کشته شدن ۵۰ نظامی و زخمی شدن دهها نفر در حمله ائتلاف تحت رهبری واشنگتن به نیروهای عراقی در غرب این کشور خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: بر اثر حمله جنگنده های ائتلاف بین المللی علیه نیروهای عراقی در منطقه ابوذیاب در استان الانبار ۵۰ نظامی عراق کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.

وی افزود: این اولین بار نیست که نیروهای عراقی هدف قرار می گیرند و این حملات در مناطق دیگر نیز رخ داده و طی آن ارتش و نیروهای مردمی هدف قرار گرفته اند. دولت و پارلمان باید موضع قوی در این باره اتخاذ کند.

در همین حال عبدالامیر الخزرجی فرمانده یگانهای ویژه عراق در الانبار اعلام کرد: ما از الانبار خارج نخواهیم شد تا همه مناطق آن را آزاد کنیم و خانواده های آواره را به منازلشان بازگردانیم.

کد مطلب 2516944

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