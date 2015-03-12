۵۰ کشته در حمله ائتلاف تحت رهبری آمریکا به نیروهای عراقی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه السومریه، حنان الفتلاوی نماینده پارلمان عراق اعلام کرد: بر اثر حمله جنگنده های ائتلاف بین المللی علیه نیروهای عراقی در منطقه ابوذیاب در استان الانبار ۵۰ نظامی عراق کشته و ده ها نفر دیگر زخمی شده اند.

وی افزود: این اولین بار نیست که نیروهای عراقی هدف قرار می گیرند و این حملات در مناطق دیگر نیز رخ داده و طی آن ارتش و نیروهای مردمی هدف قرار گرفته اند. دولت و پارلمان باید موضع قوی در این باره اتخاذ کند.

در همین حال عبدالامیر الخزرجی فرمانده یگانهای ویژه عراق در الانبار اعلام کرد: ما از الانبار خارج نخواهیم شد تا همه مناطق آن را آزاد کنیم و خانواده های آواره را به منازلشان بازگردانیم.