به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دفتر اطلاع رسانی آیت الله مظاهری، آیت‌الله حسین مظاهری با اشاره به موضوع صدور حکم اعدام شیخ نمر باقر النمر، عالم شیعه عربستانی، این روحانی شجاع و مبارز را شخصیتی مفید برای اسلام و تشیع در منطقه حجاز دانست و خاطر نشان کرد: اعدام شیخ نمر علاوه بر اینکه یک جنایت بشری است، توهین به اسلام و روحانیت است و باید رژیم آل‌سعود در آن تجدید نظر کند.

وی اینگونه اقدامات را در مجموعه توطئه‌های استکبار جهانی و صهیونیست‌ها علیه اسلام و تشیع ارزیابی کرد و افزود: متأسفانه در وضع فعلی، رژیم آل‌سعود به آلت دست آمریکا و حربه حزب صهیونیست مبدل شده و با این اقدامات نابخردانه، عالم اسلام را دچار آشفتگی می‌کنند.

این مرجع تقلید با حمایت از مردم مظلوم یمن، جنایات رژیم آل سعود در یمن را یکی دیگر از ابعاد خیانت‌های آنان به اسلام و مسلمانان دانست و تصریح کرد: فاجعه انسانی بزرگی که رژیم آل‌ سعود در کشور مظلوم یمن پدید ‌آورده، بی‌شک به نابودی خود آنها منجر خواهد شد.

آیت‌الله‌ مظاهری در پایان بیانات خود، بر لزوم دعا و توسل برای نجات شیخ نمر، تأکید کرد.