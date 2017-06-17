به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بی‌بی‌سی، ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز در اظهاراتی اعلام کرد که هنوز زود است درباره اقدامات تلافی جویانه علیه دور جدید تحریم های آمریکا صحبت کرد.

پوتین در این باره گفت: باید ببینم که اوضاع چگونه می شود. خیلی زود است که به طورعلنی درباره اقدامات تلافی جویانه صحبت کنیم.

به گزارش بی بی سی، رئیس جمهور روسیه امروز در مصاحبه با یک شبکه تلویزیونی روسیه گفت که تصویب طرح جدید سنای آمریکا در وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه «قطعا روابط روسیه و ایالات متحده را پیچیده‌تر خواهد کرد و به نظر من، اقدامی زیانبار است.»

شایان ذکر است، سنای آمریکا با اکثریت قاطع هفته گذشته به وضع تحریم‌های جدید علیه روسیه رأی داد. مصوبه سنا باید برای تبدیل شدن به قانون در مجلس نمایندگان نیز تایید شده و سپس به امضای دونالد ترامپ رئیس جمهور آمریکا برسد.