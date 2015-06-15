به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در نشستی رسانهای که روز ۲۵ خردادماه با حضور برخی از خبرنگاران در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد، به تشریح برنامههای این نهاد فرهنگی و هنری در ماه رمضان پرداخت.
وی در ابتدای سخنان خود ماه رمضان را از جمله زمانهایی در سال دانست که ارزشهای فرهنگی بسیاری دارد و در اصل جوهرههای فرهنگ اسلامی را میتوان در این ماه مشاهده کرد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در ادامه از برپایی نمایشگاه پوستر اسماءالحسنی از ابتدا تا پایان ماه رمضان، نمایش فیلمهای ژانر کمدی در طول ماه رمضان به غیر از ایام شهادت حضرت علی (ع) و شبهای قدر، برگزاری ویژه برنامههای شبهای قدر در فضای بیرونی خانه هنرمندان نظیر مناجاتخوانی، مداحی و نقالی به عنوان برخی از ویژه برنامههای این نهاد فرهنگی و هنری در ایام ماه رمضان نام برد.
سرسنگی افزود: در روز ۲۰ تیرماه میزبان تعدادی از نوجوانان و جوانان تحت پوشش سازمان بهزیستی خواهیم بود تا بتوانیم در حد توان، دین خود را در ماهی که در آن توجه به ایتام و مستمندان از سوی حضرت علی (ع) وجود داشته، ادا کنیم.
این مدیر فرهنگی از ضیافت افطار با حضور سفرای کشورهای اسلامی در روز ۲۶ ماه رمضان (۲۲ تیرماه) به عنوان یکی از برنامههای مدنظر در ایام ماه رمضان نام برد و توضیح داد: در سالهای اخیر خانه هنرمندان تعامل فرهنگی و هنری با کشورهای اطراف را داشته تا واقعیت فرهنگ و هنری ایران در خارج از کشور نیز منعکس شود. بخش عمدهای از کشورهای مسلمان برای انجام امور فرهنگی و هنری وارد همکاری با ما نشدهاند و ما برقراری ارتباط با این کشورها را در برنامه خود قرار دادهایم. این ضیافت افطار با حضور سفرای کشورهای اسلامی میتواند فتح بابی در این زمینه باشد.
وی با اشاره به برگزاری دومین همایش «قرآن و هنر» در روز ۲۵ ماه رمضان، گفت: کتاب دوره اول این همایش در روز برگزاری دومین همایش «قرآن و هنر» رونمایی میشود.
سرسنگی همچنین برپایی ضیافت افطار شهردار تهران با هنرمندان عرصههای مختلف را به عنوان یکی دیگر از برنامههای خانه هنرمندان در ایام ماه رمضان ذکر کرد و افزود: این فرصت خوبی است که بتوانیم ارتباط خوبی بین هنرمندان و مسئولان شهرداری تهران برقرار کنیم.
وی درباره دیگر برنامههای مدنظر خانه هنرمندان در ایام ماه رمضان به برپایی نمایشگاه نقاشی قهوهخانهای و مذهبی اشاره کرد و گفت: این نمایشگاه شامل آثاری بسیار نفیس نظیر مجموعه آثار آقای عقیلی است.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران ادامه داد: در ایام ماره رمضان ۳ جلد کتاب در خصوص شهدای هنرمند که توسط خانه هنرمندان منتشر شده، رونمایی میشوند. خانه هنرمندان ایران امسال در برگزاری کنگره ۲ هزار هنرمند شهید که توسط بسیج هنرمندان برگزار میشود، همکاری دارد.
سرسنگی با اشاره به برگزاری جشنواره «باران رحمت» از ۱۱ تا ۲۵ تیرماه در خانه هنرمندان ایران، توضیح داد: این جشنواره از سوی مؤسسه علمی - کاربردی فرهنگ و هنر و با همکاری خانه هنرمندان ایران، برگزار میشود. این جشنواره شامل حوزههای تجسمی، نمایشهای آیینی و سنتی و کارگاههای آموزشی و همچنین موسیقی آیینی و مذهبی است. برخی فعالیتهای نظیر نمایشهای آیینی و مذهبی همچون ترنا بازی یا فعالیتهای موسیقایی همچون همآوایی سیدمحمد میرزمانی توسط این جشنواره انجام میشوند و به همین منظور ما در برنامههای مدنظر خود در خانه هنرمندان، برنامههای مشابهی برگزار نکردیم.
وی درباره شناسایی پردههای نفیس نقالی در مجموعههای شخصی و برنامه ریزی برای نمایش آنها در خانه هنرمندان ایران، یادآور شد: به تدریج افرادی را که این پردهها را در اختیار دارند، شناسایی کردهایم تا حتی بتوانیم به صورت تک پردهای، این آثار را در سالنهای خانه هنرمندان برای تماشای محققان و دانشجویان، به نمایش بگذاریم. یکی دیگر از برنامههای ما کپی کردن و بازتولید آثار نفیس هنرهای تجسمی نظیر همین پردههای نقالی یا خوشنویسی اساتید بزرگ، با چاپی نفیس و قیمتی ارزان است تا در دسترس عموم قرار گیرند.
مدیرعامل خانه هنرمندان با اشاره به راهاندازی فروشگاه محصولات فرهنگی و هنری خانه هنرمندان ظرف چند ماه آینده در فضای بیرون این نهاد فرهنگی و هنری، افزود: در این فروشگاه محصولات مختلفی نظیر همین بازتولید آثار ارزشمند هنرهای تجسمی را عرضه خواهیم کرد.
سرسنگی درباره هدف از نمایش فیلمهای ژانر کمدی در ایام ماه رمضان در خانه هنرمندان ایران، تأکید کرد: بیشتر قصد ما خلق لحظات شاد برای مردم در ماه مهمانی خداوند است و به دنبال اهدافی تخصصی از نمایش فیلمهای کمدی نیستیم. البته تأکیدمان این است که فیلمهای فاخر و برتر کمدی برای عموم مردم نمایش داده شوند.
وی از افتتاح ساختمان شماره ۲ خانه هنرمندان ایران واقع در ضلع شمالی این نهاد فرهنگی و هنری در ایام ابتدایی ماه رمضان خبر داد و گفت: این ساختمان در ۶ طبقه و ۱۲ واحد و با قیمت ۶ میلیارد تومان، با همکاری شهردار محترم تهران خریداری شده و قرار است محلی برای استقرار انجمنهای هنری باشد.
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران تأکید کرد: توسعه خانه هنرمندان یکی از سیاستهای بنده بود. الآن بحث حضور در منطقه ۱۲ و احداث خانه هنرمندان در این منطقه در سرای کاظمی که خانهای بسیار زیبا از دوره قاجار است، از برنامههای ما در راستای توسعه این نهاد فرهنگی و هنری در شهر تهران است. ما باید خیلی جدی به دنبال توسعه فیزیکی خانه هنرمندان ایران باشیم. قراردادی با کاخموزه سعدآباد منعقد کردهایم که طی آن برگزاری برنامههای فرهنگی و هنری این مرکز به ما واگذار شده است.
در ماه رمضان رخ میدهد
ساختمان ۲ خانه هنرمندان افتتاح میشود/ نمایش نقاشی قهوهخانهای
مدیرعامل خانه هنرمندان ایران در نشستی رسانهای از افتتاح ساختمان ۲ خانه هنرمندان و برگزاری برنامههایی نظیر برپایی نمایشگاه نقاشی قهوهخانهای به عنوان برنامههای خانه هنرمندان در ماه رمضان نام برد.
به گزارش خبرنگار مهر، مجید سرسنگی در نشستی رسانهای که روز ۲۵ خردادماه با حضور برخی از خبرنگاران در سالن امیرخانی خانه هنرمندان ایران برگزار شد، به تشریح برنامههای این نهاد فرهنگی و هنری در ماه رمضان پرداخت.
نظر شما