آموزش اولویت فعالیت در فضای مجازی/اجرای طرح محله اسلامی در شاهرود

به گزارش خبرنگار مهر، احمد خرم بعد از ظهر یکشنبه در نشست ساماندهی امور جوانان و فضای مجازی و خانواده شهرستان شاهرود که در محل فرمانداری ویژه این شهرستان با حضور ادارات و دستگاه های اجرایی مرتبط برگزار شد، آموزش و فرهنگ سازی را اولویت فعالیت در فضای مجازی دانست و خاطر نشان کرد: ناهنجاری های فضای مجازی و تاثیر ویرانگر آن بر بنیان خانواده، فضای نامناسب اخلاقی، کاهش تحرک، القای مطالب غلط، سیاه نمایی از کارهای نظام، سست شدن کانون خانواده و کمرنگ شدن فرهنگ خانواده و ... آسیب های این بخش است که باید به آن ها توجه ویژه شود.

وی با ابراز تاسف از این که هنوز موفق به ساماندهی فعالیت های اوقات فراغت طی چند سال اخیر در شهرستان شاهرود نشده ایم گفت: برای صرفه جویی در هزینه ها و پرهیز از موازی کاری در طرح غنی سازی اوقات فراغت میان دستگاه های مختلف نیاز به هماهنگی و برنامه ریزی داریم.

اجرای طرح محله اسلامی گامی برای نهادینه کردن فرهنگ دینی

این مقام مسئول با اشاره به فقر اطلاعات در دنیای مجازی و عدم توانایی مقابله با این پدیده، برنامه ریزی جامع را ضروری خواند و تصریح کرد: شناسایی استعدادهای جوانان و نوجوانان در این زمینه و استفاده بهینه از ایده و نبوغ این افراد توسط پلیس فتا و فرمانداری می تواند کمک موثری در حفظ این نیروهای با ارزش جامعه باشد.

خرم با یادآوری فعالیت های قرآنی انجام شده در ماه مبارک رمضان که بیشترین استقبال کنندگان آن را جوانان تشکیل می دهند، افزود: با همکاری نیروی مقاومت بسیج و شهرداری شاهرود طرح بوستان های قرآنی برگزار شده و طرح محله اسلامی نیز در شهرک ولیعصر در حال انجام است.

وی با ابراز تاسف از اینکه اعتبار زیادی برای افزایش سرانه ورزشی شهرستان نیاز داریم و باید تمرکز روی توسعه فضاهای ورزشی و هنری داشته باشیم، عنوان کرد: با توجه به محدودیت هایی که در این بخش وجود دارد، در موضوع ورزش نباید تمام نگاه ها به سمت اداره ورزش و جوانان باشد.

۹۰ درصد جرائم در تابستان ها استارت می خورد

فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود نیز ضمن تاکید بر اینکه نباید برنامه های غنی سازی اوقات فراغت محدود به زمان خاصی باشد و از توجه صرف به این مسئله در ایام تابستان خودداری شود، ابراز داشت: اگر به تاریخ این تعطیلات نگاه کنیم می بینیم صد سال پیش به دلیل این که تابستان فصل کاری دانش آموزان در کنار خانواده ها بود به همین دلیل این تعطیلات شکل گرفت اما امروز این تعطیلات چندان به کار نمی آید.

سرهنگ پاسدار غلامرضا کاظم زاده شروع ۹۰ درصد جرائم در این قشر را مرتبط با آغاز فصل تابستان دانست و گفت: ۸۰ درصد پیام های آنلاین توسط افراد ۱۳ تا ۱۷ ساله در ایران دریافت می شود که چون این قشر احساسی عمل کرده و فکر نمی کنند و به بسیاری از مسائل توجه ندارند می تواند نقطه خطر بزرگی به حساب آید.

وی با یادآوری این که هر ۳۹ ثانیه یک بار هر سیستمی که به اینترنت متصل است مورد حمله هکرهای قرار می گیرد گفت: با وجود این به دلیل جذابیت و هیجان بالای این فضا مشتریان پرو پا قرص خود را دارد.

تنها ۱۰ درصد فعالیت های فضای مجازی به پژوهش اختصاص دارد

این مقام مسئول در حوزه نظم و امنیت شهرستان شاهرود، تبلیغ فرهنگ غربی در فضای مجازی، از بین رفتن مالکیت های معنوی و ورشکستگی ناشران، اسلام هراسی، کم رنگ شدن ارزشهای اسلامی، گسترش کم پوشی در میهمانی ها، ترویج روابط دختر و پسر، حذف فرهنگ های کم حضور، انحراف اخلاق جنسی، کاهش قدرت تکلم بیرونی، اعتیاد مجازی، شکاف بین نسل ها، جایگزینی روابط مجازی به جای روابط انسانی و ... را از مضرات این مقوله مطرح کرد.

کاظم زاده با یادآوری این نکته که تنها ۱۰ درصد فعالیت های انجام شده در فضای مجازی به پژوهش و تحقیق اختصاص دارد و ۶۷.۴ درصد جوانان به فعالیت در شبکه های اجتماعی، بازی و استفاده از ایمیل و وبگردی مشغول هستند، افزود: متاسفانه بیشتر مشکلات ما در این فضا مربوط به این مسئله است که اسرار خانوادگی در این فضا با دیگران به اشتراک گذاشته می شود و عده ای افراد سودجو به دنبال بهره بردن از آن دست به جرم می زنند.

وی با اشاره به اینکه جرم از سه ضلع انگیزه، فرصت و ابزار تشکیل می شود و اگر انگیزه برداشته شود جرم هم کاهش می یابد، خاطر نشان کرد: وضع قوانین با ضمانت اجرایی بالا، آموزش مهارتها، ایجاد فضای صمیمی بین خانوادها، پرهیز از وبگردی های بی هدف، عدم انتشار اطلاعات شخصی و اسرار خانوادگی در فضای مجازی، اولویت اخلاق اندیشی، مداخله والدین برای حضور فرزندان در این فضا، تدابیر کاربری مناسب و ... می تواند تا حدود زیادی انگیزه های حضور را کم رنگ کند.

۸۰ درصد جرائم مالی در اثر عدم آگاهی رخ می دهد

رئیس پلیس فتای شهرستان شاهرود نیز ضمن تاکید بر این مطلب که این نهاد از مهرماه سال ۹۲ با رویکرد پیشگیری، اطلاع رسانی، قانون مداری، رسیدگی به جرائم و آموزش آغاز به کار کرده است، ابراز داشت: کارشناسان ما برای ارائه آموزش به کارکنان اداره های دولتی در هر ساعت از شبانه روز آمادگی دارند.

محمود گیلانی بیشترین خطرات فضای مجازی شهرستان شاهرود را برداشت های مالی از طریق سوء استفاده از عابر بانک ها و مسائل اخلاقی دانست و عنوان کرد: ۸۰ درصد مردم به دلیل عدم آگاهی از مسائل مالی مرتبط با عابر بانک ها دچار مشکلات زیادی می شوند.

وی وجود حفره های اطلاعاتی در سایت های آموزشی برخی دانشگاه ها و ادارات را یادآور شد و تاکید کرد: این موضوع به نهادهای مربوط اطلاع رسانی شده و امیدواریم هر چه زودتر در صدد رفع آن بر آیند.

برخورد قهری با تکنولوژی نادرست است

رئیس اداره ورزش و جوانان شهرستان شاهرود نیز با بیان این مطلب که ۳۵ درصد مخاطبان دنیای مجازی جوانان هستند، ابراز داشت: حضور این قشر آسیب های فراوانی به کانون خانواده و ارتباطات موثر با دنیای بیرون ایجاد کرده است.

محمد علی رحیمیان، برخورد قهری با این تکنولوژی را نادرست خواند و اظهار داشت: می توان با آموزش، چارچوب های اسلامی و دینی را تبیین و از به انحراف کشیده شدن جوانان و نوجوان جلوگیری کرد.

وی در خاتمه، کاهش میزان مطالعه مفید را از عوارض شبکه های اجتماعی و فضای مجازی معرفی کرد و بیان داشت: هر چند کارهای خوبی در فضای مجازی با عنوان خیران و کارهای عام المنفعه انجام می شود ولی باید گسترش یابد و مورد اطلاع رسانی نیز قرارد گیرد.