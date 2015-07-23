برداشت انجیر در شهرستان ملکشاهی آغاز شد

رحیم الله یار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان ملکشاهی یکی از قطبهای اصلی تولید انجیر در استان ایلام است که شرایط آب و هوایی شهرستان مناسب کشت این محصول است.

وی بیان داشت: در حال حاضر ۷۵۰ هکتار باغ در شهرستان ملکشاهی وجود دارد که این میزان ۵۴ هکتار به باغات انجیر در شهرستان اختصاص یافته است.

این مسئول با اشاره به اینکه پیش بینی می شود حدود ۲۰۰ تن انجیر برداشت شود که بخش مهمی از این میزان روانه بازارهای شهرهای مختلف استان می شود، گفت: ارزش این میزان انجیر تولید حدود ۸۰۰ میلیون تومان است.

الله یار بیان داشت: در حال حاضر یک هزار و ۶۰۰ نفر در شهرستان ملکشاهی در زمینه باغات مشغول به کار هستند که بخش مهمی از درآمد این تعداد خانوار از همین راه تامین می شود.

در حال حاضر این شهرستان دارای ۷۵۰ هکتار باغات مختلف هلو، انجیر، انگور و...است که از این میزان بیش از ۶۰۰ تن بارور است.