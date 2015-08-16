به گزارش خبرگزاری مهر، آیت‌الله هاشمی رفسنجانی پیش از ظهر امروز در دیدار رئیس کل، معاونین و مدیران گمرک جمهوری اسلامی، با تأکید بر اهمیت تجارت در رونق تولید و افزایش ضریب امنیت روانی جامعه برای تأمین با کیفیت کالاهای مورد نیاز، گفت: تجارت دو پایه یعنی صادرات و واردات دارد که رونق قانونی آنها نشانه‌ی سلامت اقتصادی کشور است.

رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام، با ابراز خرسندی از طرح جامع الکترونیکی کردن گمرکات کشور، گفت: همیشه امیدوار بودم که گمرک ما مثل کندوهای زنبور عسل عمل کند که چیزی بی مورد وارد یا خارج نشود.

هاشمی رفسنجانی، همکاری دانشگاه‌ها و دانشجویان برای ساماندهی به امور مربوط به گمرک را سرمایه‌ی ارزشمند برای جامعه خواند و گفت: البته آموزش نیروها و فرهنگ‌سازی در جامعه برای استفاده درست از تکنولوژی روز ضروری است که الحمدلله در گمرک جمهوری اسلامی آموزش‌های علمی و عملی جدی گرفته شده است.

وی جلوگیری از قاچاق کالا و به ویژه ورود کالاهای بی‌کیفیت و بعضاً از تاریخ مصرف گذشته را یکی از دستاوردهای مهم به روز بودن گمرک توصیف کرد و گفت: این حق مردم ایران است که با اطمینان خاطر از بهترین کالاهای دنیا استفاده کنند.

هاشمی رفسنجانی استفاده مردم از تولیدات به روز دنیا را مغایر با رونق تولید در کشور ندانست و گفت: بجای نگرانی از واردات، باید برای رونق صادرات برنامه‌ریزی کرد که البته ایران با مجموعه‌ی منابع و به ویژه نیروی انسانی کارآمد ظرفیت این کار را دارد.

در آغاز این دیدار آقای مسعود کرباسیان، رئیس کل گمرک جمهوری اسلامی ایران و همچنین آقای نادری معاون فنی امور گمرکی گزارشی کامل از عملکرد «اجرای سامانه‌ی جامع امور گمرکی و پنجره واحد تجارت فرامرزی» ارائه کردند.

کرباسیان در گزارش خویش آماری مقایسه‌ای از وضعیت گمرک و نیروهای انسانی آن در فاصله‌ی زمانی دو دوره مدیریت خویش در سال‌های قبل از ۱۳۸۴ و بعد از ۱۳۹۲ ارائه کرد و گفت: به عنوان نمونه وقتی که می‌رفتم، شش هزار نفر در گمرک مشغول بودند، و وقتی که برگشتم، نیروهای شاغل در گمرک ۹ هزار نفر بودند.