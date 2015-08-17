به گزارش خبرنگار مهر، طی چند هفته اخیر ورودی کارگاه دکور مجموعه تئاتر شهر به دلیل انباشت نخاله‌های حاصل از بازسازی سالن‌های مجموعه از سوی پیمانکار بازسازی، همچنین تأخیر پیمانکار مربوطه در پرداخت جریمه تعیین شده از سوی شهرداری، مسدود شده بود ولی قرار است تا ساعاتی دیگر شهرداری منطقه با برداشتن موانع بتونی، ورودی کارگاه دکور مجموعه تئاتر شهر را باز کند.



پیش از این قرار بود که پروژکتورهای خریداری شده خارجی برای سالن‌های سایه، قشقایی، چهارسو و پلاتوهای تمرین مجموعه، شامگاه ۲۵ مردادماه به تئاتر شهر منتقل شوند که این امر به دلایلی رخ نداد.



قرار است به دلیل منع تردد وسایط نقلیه سنگین در سطح شهر تهران در ساعات عبور و مرور روزانه، پروژکتورها عصر امروز دوشنبه ۲۶ مردادماه توسط وانت به مجموعه انتقال داده شوند.