اعتراض مردم برلین به نسخه برداری از مدل آمریکایی تجارت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، بیش از ۴۰ هزار معترض در مخالفت با قانون تجارت آزادی که قرار است بین آمریکا و اتحادیه اروپا منعقد شود، در نزدیکی ایستگاه مرکزی راه آهن شهر «برلین» پایتخت آلمان، تجمع کردند.

این تجمع که از ساعت ۱۰ صبح به وقت محلی آغاز شده با همکاری ائتلافی متشکل از ۱۶ گروه مدافع حقوق مدنی، اتحادیه های تجاری و سازمان های محیط زیست شکل گرفته است.

به گفته یک شاهد عینی، انتظار می رود که شمار معترضین از این تعداد نیز بیشتر شده و به یکصد هزار نفر نیز برسد.

این اعتراضات مردمی در مخالفت با دو طرح پیشنهادی است که در حال حاضر از سوی آمریکا و اتحادیه اروپا پیگیری می شود و بر مبنای تجارت آزاد بنا شده است.

یکی از این دو طرح پیمان ترانس آتلانتیک (تی تی آی پی) و دیگری قرارداد تجاری و اقتصادی جامع (سی ای تی ای) نام دارد.

مخالفان بر این باور هستند که با دسترسی هرچه بیشتر شرکت های آمریکایی به بازارهای اقتصادی اروپا، سلامت عمومی جامعه به واسطه نقض قوانین زیست محیطی به مخاطره خواهد افتاد.

به گفته معترضین، این دو طرح تجاری در کنار پیمان تجاری ترانس پاسیفیک (تی پی پی) که هفته گذشته بین آمریکا و ۱۱ کشور حاشیه اقیانوس آرام منعقد شد، حقوق کارگران را نیز به مخاطره می اندازد.

قوانین تجارت آزاد در راستای سودرسانی به شرکت های بزرگ چند ملیتی تنظیم می شوند و تاثیر منفی بر بازار کار مشاغل خرد دارند.