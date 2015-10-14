طرح بصیرت عاشورایی در۵۰ بقعه متبركه خراسان شمالی اجرا می شود

حجت الاسلام سیف الله سهرابی عصر امروز در نشست خبری با عنوان طرح بصیرت عاشورایی گفت: اداره كل اوقاف و امور خیریه خراسان شمالی به مناسبت ایام محرم و صفر برنامه های ویژه ای برای عزاداران در نظر گرفته است.

وی افزود: اجرای نیات واقفین در تمامی شهرستان های استان، مراسم لبیك یا حسین(ع) در هفت بقعه استان همزمان با اولین روز از ماه محرم، مراسم شیرخوارگان حسینی در چهار بقعه، مراسم نوجوانان حسینی، تجمع رهروان زینبی(س)، مراسم عزاداری امام سجاد(ع)، مراسم اربیعین حسینی و مراسم لبیك یا رسول الله(ص) از جمله برنامه های ویژه این اداره كل است.

حجت الاسلام سهرابی همچنین از اجرای طرح بصیرت عاشورایی در ۵۰ بقعه متبركه این استان همزمان با ماه محرم خبر داد و گفت: برپایی خیمه های معرفت در بقاع متبركه شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم و برپایی نمایشگاه فرهنگی در شهرستان بجنورد در قالب طرح بصیرت عاشورایی انجام می شود.

وی اضافه كرد: تجمع لبیك یاحسین(ع) در شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج، مانه و سملقان، گرمه و جاجرم، همایش شیرخوارگان در شهرستان های بجنورد، شیروان، فاروج و مانه و سملقان از دیگر برنامه های طرح بصیرت عاشورایی در خراسان شمالی است.

حجت الاسلام سهرابی افزود: همایش نوجوانان حسینی(ع) در شهرستان های بجنورد، شیروان، اسفراین، فاروج و مانه و سملقان و تجمع رهروان زینبی(س) در شهرستان های بجنورد، شبروان، اسفراین، جاجرم، گرمه و مانه و سملقان در قالب طرح بصیرت عاشورایی انجام می شود.