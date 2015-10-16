انهدام ۴۵۶ موضع تروریستها در حملات روسیه در سوریه/۳۹۴ سورتی پرواز

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اسپوتنیک، فرمانده اداره عملیاتی های مهم ستاد مشترک ارتش روسیه اعلام کرد که جنگنده های این کشور از ۳۰ سپتامبر و در آغاز حملات هوایی این کشور علیه تروریست ها در سوریه تا کنون ۴۵۶ مواضع تروریستها مورد هدف قرار گرفته است.

«آندری کارتاپولوف» فرمانده اداره عملیاتی های مهم ستاد مشترک ارتش روسیه در یک مصاحبه مطبوعاتی به خبرنگاران گفت: از ۳۰ سپتامبر، جنگنده های روسیه با انجام ۳۹۴ سورتی پرواز بر فراز مواضع تروریست ها در سوریه، ۴۶ مقر فرماندهی، ۶ تأسیسات ساخت و تولید مواد منفجره، ۲۲ انبار اسلحه و سوخت به همراه ۲۷۲ نقطه از مواضع، استحکامات و کمپ های تروریست ها در سوریه را هدف قرار داده اند.

وی ادامه داد: در اثر حملات مذکور، بیشتر آرایش نظامی گروه های تروریستی از بین رفته و موجی از نارضایتی در میان فرماندهان تروریستها به وجود آمده است.

کارتاپولوف با استناد به اطلاعات امنیتی موجود خاطر نشان کرد: حدود ۱۰۰ تروریست هر روز از مرز ترکیه وارد سوریه می شوند. شواهد نشان می دهد که این تروریست ها از مسیرهای آوارگان مشغول به ترک مناطق درگیری هستند.

فرمانده اداره عملیاتی های مهم ستاد مشترک ارتش روسیه در ادامه افزود: اطلاعات مورد نیاز ما برای حمله به زیرساخت های تروریست ها از چندین منبع اطلاعاتی از جمله مرکز اطلاعات در بغداد به دست می آید.

وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از حملات ائتلاف به اصطلاح مبارزه با داعش به رهبری آمریکا به مناطق و مواضع غیر نظامی بوده است، تصریح کرد: در حمله هوایی ۱۱ اکتبر ائتلاف به منطقه ای در اطراف «تل العلم» یک کارخانه برق و تجهیزات برقی آن مورد اصابت قرار گرفته و از بین رفته اند.

به گزارش مهر، روسیه از چهارشنبه مصادف ۳۰ سپتامبر سال جاری، اعلام کرد که در راستای قوانین بین المللی و بنا به درخواست دولت مشروع سوریه حملات هوایی خود به تروریست های تکفیری داعش در این کشور را آغاز می کند.

گفتنی است، مقامات روسیه با استناد به قطعنامه تعریف تجاوز مصوب سال ۱۹۷۴ میلادی مجمع عمومی سازمان ملل، اعلام کرده بودند که حملات هوایی آن ها به تروریست ها در سوریه بنا به درخواست دولت قانونی این کشور بوده و لذا موضوع حمایت ها از سوریه در راستای مبارزه با گروه تروریستی داعش در این کشور بر اساس منشور ملل متحد و در چارچوب قوانین بین المللی محسوب می شود.