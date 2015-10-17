به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازیهای رایانهای، رویداد تخصصی بازیهای رایانهای توسط مرکز نوآوری و فناوری فناپ و با همکاری شرکتهای شناسا، آرناتک و آروند برگزار میشود. در پایان این رویداد نیز ایدههای برتر، جوایز و حمایتهایی به منظور راهاندازی و رشد دریافت میکنند.
در این برنامه آموزشی، برنامهنویسان، متخصصان گرافیک و علاقمندان با هدف ایجاد کسب و کارهای Game به مدت ۵۴ ساعت در کنار یکدیگر به رقابت، آموزش و طراحی کسب و کاری جذاب در حوزه بازی میپردازند. آنها با معرفی ایدههای خود و تشکیل گروههای چند نفره، ایدههای نو و جذاب را ارائه و معرفی میکنند.
در رویداد Game TrigUp گروهها با افراد باتجربه این حوزه از نزدیک آشنا شده و با همراهی، راهنمایی و شرکت در کارگاههای آموزشی تخصصی به بهتر، جذابتر و موفقتر کردن ایده خود میپردازند.
این رویداد به مدت سه روز از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در موسسه آموزش عالی خاتم برگزار میشود و علاقمندان میتوانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت events.trigup.com مراجعه کنند.
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