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۲۵ مهر ۱۳۹۴، ۹:۳۳

ثبت‌نام در نخستین رویداد تخصصی بازی گیم تریگ‌آپ آغاز شد

ثبت‌نام در نخستین رویداد تخصصی بازی گیم تریگ‌آپ آغاز شد

ثبت‌نام نخستین رویداد آموزشی- چالشی صنعت بازی‌سازی ایران با عنوان گیم تریگ‌آپ، آغاز شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی بنیاد ملی بازی‌های رایانه‌ای، رویداد تخصصی بازی‌های رایانه‌ای توسط مرکز نوآوری و فناوری فناپ و با همکاری شرکت‌های شناسا، آرناتک و آروند برگزار می‌شود. در پایان این رویداد نیز ایده‌های برتر، جوایز و حمایت‌هایی به منظور راه‌اندازی و رشد دریافت می‌کنند.

در این برنامه آموزشی، برنامه‌نویسان، متخصصان گرافیک و علاقمندان با هدف ایجاد کسب و کارهای Game به مدت ۵۴ ساعت در کنار یکدیگر به رقابت، آموزش و طراحی کسب و کاری جذاب در حوزه بازی می‌پردازند. آن‌ها با معرفی ایده‌های خود و تشکیل گروه‌های چند نفره، ایده‌های نو و جذاب را ارائه و معرفی می‌کنند.

در رویداد Game TrigUp  گروه‌ها با افراد باتجربه این حوزه از نزدیک آشنا شده و با همراهی، راهنمایی و شرکت در کارگاه‌های آموزشی تخصصی به بهتر، جذاب‌تر و موفق‌تر کردن ایده خود می‌پردازند.

این رویداد به مدت سه روز از ۲۰ تا ۲۲ آبان ماه در موسسه آموزش عالی خاتم برگزار می‌شود و علاقمندان می‌توانند جهت کسب اطلاعات بیشتر به وب سایت  events.trigup.com مراجعه کنند.

کد مطلب 2942346

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