اجرای طرح اقامتگاه بوم گردی در خراسان شمالی ناکام ماند

محمد سویدانلویی د رگفتگو با خبرنگار مهر، افزود: خراسان شمالی با توجه به ظرفیت های بالقوه در حوزه گردشگری نیاز جدی به اقامتگاه بوم گردی دارد.

وی با اشاره به اینكه گردشگری به عنوان دومین عامل توسعه استان شناخته شده است، اظهار كرد: براین اساس باید تمامی اقدامات موثر در راستای توسعه و رونق گردشگری و به دنبال آن توسعه و پیشرفت اقتصادی خراسان شمالی انجام شود.

سویدانلویی تحقق این امر را در گرو مشاركت و همراهی مردم و همکاری دستگاه های اجرایی دانست.

وی با اشاره به اینكه برای اجرای طرح اقامتگاه بوم گردی در استان هشت روستای هدف گردشگری مورد توجه قرار گرفت، گفت: سازمان میراث فرهنگی برای اجرای این طرح آمادگی پرداخت یك میلیارد ریال تسهیلات دارد اما به رغم فعالیت‌ها و پیگیری های انجام شده این طرح مورد استقبال قرار نگرفت.

سویدانلویی اظهار كرد: خراسان شمالی از جمله استان‌های كشور است كه با داشتن آب و هوای مناسب، جاذبه‌های خوب گردشگری را برای جذب گردشگر درخود جای داده است.

مدیركل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری خراسان شمالی گفت: با توجه به عقب ماندگی های استان باید تمام ظرفیت های مختلف در حوزه‌های گردشگری، طبیعی، صنعتی، كشاورزی و ... به منظور جبران عقب ماندگی ها و توسعه خراسان شمالی مورد توجه قرار بگیرد.

به گزارش خبرنگار مهر، خراسان شمالی با دارا بودن هشت شهرستان و جمعیتی بالغ بر ۹۱۷ هزار نفر، در مسیر جاده آسیایی قرار دارد و سالانه بیش از ۲۰ میلیون مسافر و زائر در ایام تعطیلات نوروزی و سفرهای تابستانی از این مسیر تردد می کنند.