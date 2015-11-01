گزارش هزینه کرد اعتبارات اتحادیه تشکل های قرآن و عترت

به گزارش خبرگزاری مهر، اتحادیه تشکل های قرآن و عترت کشور در راستای شفاف سازی هزینه کرد اعتبارات دریافتی از محل بودجه سال ۹۳ که در اسفندماه ۹۳ به حساب این نهاد واریز شد، اقدام به انتشار گزارشی مبسوط از اعتبارات دریافتی مربوط به بودجه سال ۹۳ و نحوه هزینه کرد بودجه براساس مصوبات شورای توسعه نمود.

بر اساس این گزارش، از کل مبلغ ۲۱.۹۲۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال که در اختیار اتحادیه تشکل‌های قرآن و عترت کشور قرار گرفت، مبلغ ۱۵.۵۴۴.۷۲۰.۰۰۰ ریال به فعالیت‌های حوزه آموزش عمومی قرآن کریم اختصاص یافت.

در حوزه فعالیت‌های تبلیغی و ترویجی قرآن کریم نیز مبلغ ۷.۱۳۵.۹۵۵.۰۰۰ ریال هزینه گردیده است، همچنین مبلغ ۶۹۵.۰۰۰.۰۰۰ ریال نیز به عنون مالیات لحاظ شده است.

گفتنی است، کل مبلغ دریافتی از کمسیون تبلیغ و ترویج جمعاً ۲۱.۹۲۸.۵۰۰.۰۰۰ ریال بوده است که مبلغ طرح های اجرا شده ۲۳.۳۷۵.۶۷۵.۰۰۰ ریال می باشد و لذا علاوه بر اعتبار دریافتی مبلغ ۱.۴۴۷.۱۷۵.۰۰۰ ریال از سود سال های پیش نیز در این طرح های مربوط به سال ۹۳ استفاده شده است.

براساس طرح سراسری حمایت از طرح های موسسات، مبلغ ۲۴.۰۰۰.۰۰۰ ریال به کلیه موسسات عضو اتحادیه تشکل های قرآن عترت کشور تعلق گرفته است که این اعتبار در بخش آموزش عمومی، تربیت معلم و تجهیز موسسات هزینه شده است.

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