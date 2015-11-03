حضور «دالغا» در برج میلاد قطعی شد/ اجرا با خواننده جدید

چنگیز مهدی پور سرپرست گروه موسیقی آذربایجانی «دالغا» در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: طبق آخرین برنامه ریزی هایی که صورت گرفته گروه موسیقی «دالغا» ۲۹ دی ماه امسال تازه ترین کنسرت خود را به خوانندگی «ودود موذن» برگزار می کند. این خواننده به تازگی همکاری خود را با ارکستر ما آغاز کرده است.

وی ادامه داد: طبق سنوات گذشته برگزاری کنسرت در شهر تبریز نیز یکی دیگر از برنامه های ما تا پایان امسال است که اگر مشکلی پیش نیاید، این کنسرت اوایل اسفند ماه در یکی از تالارهای بزرگ شهر تبریز برگزار می شود.

این نوازنده قوپوز که حدود یک ماه گذشته به نمایندگی از کشورمان کنسرتی را در کشور آذربایجان برگزار کرده بود، بیان کرد: خوشبختانه با هنرمندی اعضای گروه «دالغا» اجراهای بسیار خوبی در کشور آذربایجان داشتیم و تماشاگران تا چند دقیقه بعد از کنسرت نیز با تشویق های مکرر خود گروه را همراهی می کردند. تداوم حضور گروه های ایرانی در کشورهای دیگر برای معرفی موسیقی ایرانی می تواند تاثیر بسزایی در معرفی درست موسیقی ایران به آن دسته از مخاطبان خارجی داشته باشد که از موسیقی کشورمان اطلاع چندانی ندارند.

گروه موسیقی «دالغا» فعالیت هنری خود را از سال ۱۳۶۹ و با مدیریت چنگیز مهدی پور آغاز کرده است. این گروه از سال ۱۳۷۰ تا سال ۱۳۸۰ بارها در جشنواره های داخلی به عنوان گروه برتر شناخته شده است. گروه «دالغا» کنسرت هایی در شهرهای مختلف ایران و بیش از ۳۰ کشور دنیا روی صحنه برده است که از آن جمله می توان به اجرا در شهرهایی مانند اصفهان، کیش، همدان، کرمان، تهران و تبریز و کشورهایی مانند کانادا، ترکیه، فرانسه، آلمان، هلند، سوئد، ژاپن، چین، کلمبیا، آذربایجان و اسپانیا اشاره کرد.

این گروه اسفند ماه سال گذشته نیز کنسرتی را با عنوان «آیرلیق» در تالار بزرگ وزارت کشور برگزار کرد که با استقبال خوبی از سوی مخاطبان مواجه شد.