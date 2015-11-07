به گزارش خبرنگار مهر، آغاز مراسم به سخنان احسان مهدوی دبیر این دوسالانه اختصاص داشت که گزارش کوتاهی از چگونگی برگزاری این دوره ارائه کرد و پس از آن علی رشیدی رییس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران در سخنانی ضمن اشاره به دلیل جابجا شدن مکان برگزاری مراسم اختتامیه گفت: ما بسیار تلاش کردیم که مکان برگزاری اختتامیه همچون همیشه در کنار نمایشگاه آثار دوسالانه باشد اما فضای سالن های خانه هنرمندان ایران بسیار محدود است و هر ساله نسبت به این محدودیت فضا اعتراض هایی صورت می گرفت اما مشکل سالن کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان نیز دوری از محل برپایی نمایشگاه آثار است.

ویژگی های چهارمین «سرو نقره ای»

او در ادامه ویژگی های این دوره از دوسالانه را برشمرد و بیان کرد: چهارمین دوسالانه «سرو نقره ای» ویژگی های خاص خود را داشت که یکی از این ویژگی ها اضافه شدن بخش «آزاد» بود و در این بخش برای آن که آثار بیشتری فضایی برای دیده شدن پیدا کنند ما به سفارش دهنده اثر کاری نداشتیم و به خلاقیتی که پشت ارائه هر اثر هنری وجود دارد، توجه کردیم.

حضور ۲۱ داور در چهارمین سرو نقره ا ی

رشیدی افزایش تعداد داوران را نیز از دیگر ویژگی های این دوره ذکر کرد و افزود: هر ساله ۵ داور آثار بخش های مختلف را داوری می کردند اما امسال برای هر بخش ۳ داور انتخاب کردیم که همین جا باید از ۲۱ داور بخش های مختلف که دعوت ما را پذیرفتند، تشکر کنم.

رییس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک، برگزاری همزمان این دوسالانه را در تهران و شیراز از جمله ویژگی های دیگر این دوسالانه دانست و گفت: ما علاقه داشتیم که شعبه های انجمن را به دیگر شهرها نیز گسترش دهیم اما از میزان استقبال هنرمندان مطمئن نبودیم اما اکنون با برپایی دوسالانه در شیراز و استقبالی که صورت گرفت، از این موضوع مطمئن شدیم.

افزایش چشمگیر آثار بخش بسته بندی و تجاری، موضوع دیگری بود که رشیدی از آن به عنوان ویژگی چهارم این دوره از دوسالانه یاد کرد و دراین باره گفت: هیچ زمانی این اندازه آثار در بخش بسته بندی و تجاری وجود نداشت و این افزایش آثار در این بخش می تواند مژدگانی باشد که صنعت بسته بندی ما توانسته برای حرفه های دیگر مقبولیت ایجاد کند ضمن این که تقویت این صنف هم هست چرا که بسیار دشوار است تا سفارش دهنده ای را قانع کنیم که کار میلیونی انجام دهد.

ضعف گرافیک دیجیتالی در ایران

رشیدی به نقصان این دوسالانه هم اشاره ا ی کرد و گفت: گرافیک دیجیتالی از جمله نقصان های چهارمین دوسالانه «سرو نقره ای» است. با بوجود آمدن ای بوک ها تعداد تکثیر کتاب ها کم شده و همچنین برای حفاظت از محیط زیست بسته بندی های خرید در فروشگاه ها هم تغییر کرده است. اگر چه دنیای سایبری هر روز جای خود را باز می کند اما متأسفانه هنوز که هنوز است این بخش در ایران قدرتمند نیست و بسیاری از اعضای انجمن هنوز وارد بخش دیجیتال نشده اند.

اهدای جوایز

ادامه این مراسم به اعلام اسامی برگزیدگان اختصاص داشت که در هر بخش یکی از اعضای داوران به نمایندگی از سایر داوران جایزه برگزیده این بخش را اهدا می کرد.

در بخش «سرو آزاد» ساعد مشکی به نمایندگی از سایر هیئت داوران این بخش فرشید مثقالی و مهران زمانی جایزه را تورج صابری وند اهدا کرد.

او پیش از اهدای این جایزه گفت: وقتی از در کانون پرورش فکری وارد شدم آنقدر این فضا برایم خاطره انگیز بود که حیفم آمد پنجاه سالگی تولد کانون را تبریک نگویم. کانون برای نسل من خاطره است و امیدوارم که هر روز پربارتر باشد.

در بخش «سرو طبری» که شامل بخش نشانه شناسی و هویت بصری است، مصطفی اسداللهی به نمایندگی از سایر هیات داوران این بخش شامل پیمان پورحسین و فاطمه کرکه آبادی جایزه بخش نشانه شناسی را به مازیار علی یاری و جایزه هویت بصری را به نعم الحبیب اهدا کرد.

سخنان جنجالی قباد شیوا

در بخش «سرو مرو» شامل پوسترهای سیاسی، اجتماعی و فرهنگی قباد شیوا به نمایندگی از امیرحسین قوچی بیگ و بیژن صیفوری دیگر اعضای هیات داوران این بخش روی سن آمد و جایزه این بخش را به ابوسعید اسکندری اهدا کرد.

او پیش از اهدای این جایزه گفت: ابتدا درگذشت هوشنگ کاظمی را که پایه گذار گرافیک نو در ایران بود تسلیت می گویم، او سه هفته پیش در استرالیا درگذشت و قرار است که بزرگداشتی دوشنبه آینده در فرهنگسرای ارسباران به همین منظور برگزار شود که مایلم از نسلی که اکنون جلوی چشم من است دعوت کنم تا در این مراسم شرکت کنند.

قباد شیوا از این هنرمند فقید به عنوان پدر گرافیک ایران یاد کرد و ادامه داد: او اولین کسی بود که در رشته گرافیک تحصیل کرد و دانشکده هنرهای تزیینی را پایه گذاری کرد، او پدر گرافیک ایران بود.

شیوا همچنین از پوستر این دوره از دوسالانه نیز انتقاد کرد و متذکر شد: نمی دانم چرا در این پوستر سرو را واژگون طراحی کرده اند، ما آن همه از سرو تعریف کرده ایم و شعر گفته ایم اما در همه پوسترها این سرو واژگون است، آیا منظور یک طنز تلخ یا شیرین است یا آن که طراح آن اختلال روانی داشته است؟

او در ادامه سخنانش با اشاره به اهمیت هنر پوستر در دنیا از نسل جدید گرافیست ها گله کرد و بیان کرد: یکی از خصوصیات پوستر اطلاع رسانی است و ما هنوز هم شاهدیم که پوستر فرهنگسازی می کند و کتاب های پوستر منتشر می شود و این مساله بسیار مهمی است چرا که در بسیاری از خانه های مردم نیز پوستر وجود دارد، در تمام دنیا موزه های پوستر ساخته شده است و با این وجود گله من از نسل فعلی این است که چرا این همه کپی آثار پوستر زیاده شده است و این جای افسوس دارد.

شیوا ادامه داد: حتی سایتی وجود دارد که همه آثار اصل پوستر را در کنار کپی شده های آن در اختیار همگان می گذارد و با این روند کپی کاری در واقع آبروی فرهنگ ما در دنیا می رود در حالی که این اتفاق برای آرم و نشانه نمی افتد اما پوستر در همه جای دنیا پخش می شود.

وی افزود: گرافیک با سبک ایرانی در دایره المعارف بریتانیا به ثبت رسیده است و باید همین مسیر را ادامه دهیم اما با این کپی کاری ها به جایی رسیده ایم که باید مورد تمسخر این سایت قرار بگیریم.

یکی از حاضران در سالن، سخنان قباد شیوا را قطع و اعلام کرد که این مراسم محل ارائه این سخنان نیست و در ادامه از قباد شیوا انتقاد کرد که با همین سخنان باعث شده است که رضا عابدینی از ایران برود.

قباد شیوا هم گفت: من هیچ چیزی درباره رضا عابدینی ننوشته ام و سخنان من این جا بیشتر برای درددل است.

فرزاد ادیبی از اعضای هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران این گفتگوها را قطع کرد و اعلام کرد که این مراسم جای این سخنان نیست و بهتر است که مراسم را ادامه دهیم.

قباد شیوا هم از انجمن خواست تا برنامه ای را ترتیب دهد تا به ارائه این مسائل و مشکلات بپردازد.

در ادامه مراسم جایزه بخش «سرو شیراز» اهدا شد که شامل بخش جلد کتاب و نشریات و هچنین صفحه آرایی کتاب و نشریات بود. جایزه این بخش را قرار بود ابراهیم حقیقی اهدا کند که در جلسه حضور نداشت و احسان رضوانی به نمایندگی از دیگر اعضای هیئت داوران این بخش مجید عباسی و ابراهیم حقیقی این جایزه را اهدا کرد.

رضوانی ابتدا بیانیه هیات داوران این بخش را خواند و اعلام کرد که به منظور حمایت از آثار و هنرمندان این بخش جایزه را به هر سه نامزد اعلام شده اهدا می کنند و آریا کسایی، کوروش پارسانژاد و حسن کریم زاده این جایزه را دریافت کردند.

در بخش جلد کتاب و نشریات نیز رضا باباجانی جایزه گرفت.

در بخش «سرو زربین» که شامل دو بخش گرافیک تجاری و طراحی بسته بندی است، امرالله فرهادی نماینده هیئت داوران این بخش از دو داور دیگر یعنی مهرزاد دیرین و ایمان آل مظفر نیز خواست روی صحنه حاضر شوند و جایزه این بخش را در بخش گرافیک تجاری به تهمتن امینیان و سپیده شمالی و در بخش بسته بندی به حامد هاده ای اهدا کردند.

یادی از مرتضی ممیز

فرهادی پیش از اهدای این جایزه با اشاره به سخنان قباد شیوا درباره پدر گرافیک ایران یادآوری کرد: با تمامی احترامی که برای هوشنگ کاظمی قائلیم باید یادی کنیم از مرتضی ممیز که دائم بر این نکته تأکید داشت که پدر گرافیک ایران یست اما در واقع آن چه امروز داریم حاصل دسترنج اوست و ممیز در واقع علمدار انجمن طراحان گرافیک ایران بود.

در بخش «سرو فری» شامل بخش گرافیک متحرک و طراحی وب جایزه ای اهدا نشد و فرید یاحقی، رضا علوی و امیر علی قاسمی اعضای هیئت داوران در بیانیه ای که یاحقی خواند اعلام کردند که هیچ یک از نامزدها شایسته دریافت جایزه نیست و به این ترتیب به هر سه نامزد این بخش علی ماهی صفت، عمار عیسی پور و جواد زری نیا دیپلم افتخار اعطا شد.

در بخش «سرو کشمر» شامل بخش طراحی حروف فارسی که محمد احصایی، مصطفی اوجی و مسعود سپهر این آثار را داوری کرده بودند، مصطفی اوجی به نمایندگی از داوران جایزه این بخش را به امیر مصباحی داد.

اوجی نیز در سخنان خود از فضای کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان یاد کرد و گفت: آمدن به این تالار مرا به یاد ۴۰ سال پیش انداخت که در معیت مرتضی ممیز، فرشید مثقالی و نورالدین زرین کلک و ابراهیم حقیقی این جا کار می کردیم.

امسال دوسالانه «سرو نقره ای» سه بخش ویژه هم داشت که شامل سفارش دهنده برتر، فرایند تولید اثر و طراح جوان برتر بود.

رشیدی جایزه بخش سفارش دهنده برتر را به خشک شویی پاکان اهدا کرد و در سخنانش تأکید کرد: امسال ترجیح دادیم از میان سه نامزد این بخش یعنی بانک سامان، برنامه تلویزیونی ۹۰ و خشک شویی پاکان این جایزه را به خشک شویی پاکان اهدا کنیم چرا که در مقایسه با سایر نامزدها از توان اقتصادی بسیار کمتری برخوردار است اما ترجیح داد است که از طراحان گرافیک برای کارش بهره گیری کند و ما هم برای حمایت از این سفارش دهندگان ترجیح دادیم این جایزه را به خشک شویی پاکان اهدا کنیم.

مدیر خشک شویی پاکان نیز در سخنانش تصریح کرد: من به طراحان گرافیک اعتماد کردم و نتیجه آن را هم بعد از ۱۰ سال دارم می بینم که این حاصل اعتماد من است.

او همچنین اعلام کرد که به مدت یک سال همه اعضای انجمن می توانند با تخفیف ۲۰ درصدی از خدمات این خشک شویی استفاده کنند.

عذرخواهی رشیدی از طراح پوستر «سرو نقره ای»

علی رشیدی رییس هیات مدیره انجمن طراحان گرافیک ایران در سخنانش همچنین از فرهاد فزونی طراح پوستر این دوسالان عذرخواهی کرد و گفت: من از آقای فزونی به دلیل توهینی که در این مراسم نسبت به او صورت گرفت، عذرخواهی می کنم. به هر حال انجمن سفارش دهنده این پوستر بوده و آن را تأیید کرده است. تصمیم ما هم این بود که وقتی طراح را انتخاب می کنیم، در کارش دخالت نکنیم. از سوی دیگر استادان نورچشمان ما هستند و اگر کسی نقطه نظر دیگری دارد که ما از آن خوشمان نمی آید بهتر است آن را در جای دیگری مطرح کنیم و اجازه بدهیم بزرگترها و جوان ها در سایه انجمن در یک محیط صمیمی کنار هم حضور داشته باشند.

در ادامه این مراسم جایزه فرایند تولید اثر اهدا شد که فرزاد ادیبی این جایزه را به صحافی و جلدسازی ترنج هدیه کرد.

جایزه طراح جوان برتر نیز که شامل یک کتابخانه کتاب بود، سز آواکیان به هر سه نامزد این بخش جواد زری نیا، مجتبی ادیبی و حامد حکیمی اهدا کرد.

در پایان این مراسم احسان مهدوی دبیر این دوره از دوسالانه به صورت نمادین از کتاب این دوره رونمایی کرد.

مهدوی اعلام کرد که این کتاب در ۷۵۰ صفحه در هشت رنگ روز شنبه ۱۶ آبان ماه آماده می شود.