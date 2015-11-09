مهدی گلشنی: اندیشه در جامعه ما خوابیده است

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی گلشنی، رئیس و بنیانگذار گروه «فلسفه علم» دانشگاه صنعتی شریف با حضور در غرفه خبرگزاری مهر در بیست و یکمین نمایشگاه بین المللی مطبوعات و خبرگزاری ها گفت: متاسفانه چون در محیط ما اندیشه خوابیده است، رسانه ها باید مردم را به تفکر و اندیشه تشویق کنند. علم باید محصولش اندیشه باشد و فقط به نقل قول و اینها بسنده نشود. اگر محصول علم، اندیشه باشد فایده دارد وگرنه اگر قرار است یک نفر یک چیزهایی را بگوید و یک جای دیگری هم نقل قول شود فایده ندارد.

وی با تاکید به اهمیت اندیشه در جامعه افزود: از آنجایی که اندیشه در جامعه اهمیت بسزایی دارد، رسانه ها باید تلاش کنند افکار اندیشمندان واقعی را در جامعه منعکس کنند و بنظرم این مهم ترین نقشی است که رسانه ها در جامعه دارند.

گلشنی در خصوص اینکه چرا رابطه اندیشمندان با رسانه تیره و تار است توضیح داد: اینکه رابطه اکثر اندیشمندان با رسانه ها خوب نیست، موضوع ظریفی است که باید به آن توجه شود و نباید از آن سرسری بگذریم. دلیل اصل سختی در ارتباط گیری هم بخاطر این است که اندیشمندان اکثر اوقات در جامعه مورد بی مهری قرار می گیرند و با آنها به صورت دوستانه برخورد نشده است.

استاد دانشگاه صنعتی شریف گفت: رفتار لطیف و مهربانانه مسئله مهمی است، همان چیزی که در جامعه ما کمتر مورد توجه قرار می گیرد. رفتار روزنامه نگاران و اهالی رسانه می تواند به بهتر شدن ارتباط اندیشمندان کمک کند بنابراین رسانه ها و روزنامه نگاران باید برای بهتر شدن این رابطه تلاش کنند.