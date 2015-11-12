ایجاد ۵۰۰۰ شغل در لرستان با پرداخت تسهیلات صندوق کارآفرینی امید

به گزارش خبرنگار مهر، علی آشتاب صبح پنج شنبه در جلسه با فعالان اقتصادی لرستان با اشاره به اینکه استان لرستان به عنوان پایلوت طرح کارورزی در کشور تعیین شده است، اظهار داشت: بر اساس این طرح فارغالتحصبلان دانشگاهی پس از طی کردن دورههای آموزشی، برای کار به کارفرمایان و واحدهای تولیدی پذیرنده معرفی میشوند.
وی با تاکید بر اینکه این نیروها مشمول قانون کار نخواهند بود، گفت: پرداخت حق بیمه و پنجاه درصد از دستمزد این نیروها به عهده خودمان بوده و در نهایت تنها ۲۰۰ هزار تومان از دستمزد ۴۰۰ هزار تومانی آنها را کارفرمایان پرداخت می کنند.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با اشاره به اینکه فنی و حرفهای نسبت به آموزش رایگان این کارورزان اقدام می کند اظهار داشت: در نهایت آنچه در اختیار کارفرمایان و واحدهای تولیدی قرار میگیرد، نیروی ارزان قیمتی است که با توجه به مشکلاتی که آنها در زمینه نقدینگی دارند، میتواند برایشان مفید و موثر باشد.
آشتاب با بیان اینکه اعتقادمان حمایت از بخش خصوصی و سرمایهگذاری و اشتغال استان است، عنوان کرد: در واقع با به سرانجام رسیدن این طرح، هم در زمینه کمک به واحدهای تولیدی گام برمیداریم و هم به بهبود وضعیت اشتغال استان کمک میکنیم و بر همین اساس از کارفرمایان و واحدهای تولیدی میخواهیم که درخواست خود را برای در اختیار گرفتن این نیروها ارائه کنند.
وی با تاکید بر اینکه همواره رویه تعاملی را برای برطرف کردن مشکلات اقتصادی در نظر گرفتهایم، گفت: شاهد این امر این است که در دو سال گذشته هیچ کارفرمایی را به دستگاه قضایی معرفی نکردهایم.
وی با اشاره به اینکه در زمینه واحدهای بحراندار استان هم همواره نگاه ما مساعدت به آنها و در نظر گرفتن شرایط اقتصادی کشور بوده است، عنوان کرد: از آنجا که عمدهمشکل واحدهای تولیدی استان مشکل سرمایهدر گردش است تلاش کردهایم در کارگروه اشتغال با معرفی واحدهای اقتصادی برای تسهیلات موجود، باری از روی دوش آنها برداریم.
مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی لرستان با تاکید بر اینکه حضور بازرسان ما در واحدهای تولیدی استان جنبه مشاورهای دارد، گفت: در حوزه رسیدگی به پروندههای مشاغل سخت و زیانآور هم فرایند رسیدگی در مدتزمان کمتر از دو هفته صورت میگیرد که با توجه به نرم کشور و استانهای دیگر بسیار مطلوب است.
آشتاب بیان داشت: صندوق کارآفرینی امید هم امکان دیگری است که بر اساس تسهیلات این صندوق، ایجاد پنج هزار شغل برای سال ۹۵ هدفگذاری کردهایم.
وی با اشاره به اینکه بر اساس نگاه و اعتقادی که دولت و شخص استاندار لرستان دارد، ما هم اعتقاد داریم که توسعه باید توسط بخش خصوصی اتفاق بیفتد، اظهار داشت: بر همین اساس تلاش میکنیم تصمیمات و برنامههایمان متناسب با وضعیت استان و بنگاههای اقتصادی باشد.
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