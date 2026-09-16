ونس: سیاست آمریکا در قبال خاورمیانه نباید تابع اسرائیل باشد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آناتولی، جیدی ونس، معاون رئیسجمهور آمریکا روز سهشنبه مدعی شد سیاست خارجی واشنگتن در خاورمیانه نمیتواند «تابع دولت اسرائیل» باشد و آمریکا همیشه با اسرائیل درباره مسائل منطقهای اتفاق نظر ندارد.
ونس در پادکستی گفت دونالد ترامپ، رئیسجمهور آمریکا اهمیت اسرائیل بهعنوان شریک واشنگتن در حوزه فناوری نظامی و تبادل اطلاعات را به رسمیت میشناسد، اما در برخی مسائل با اسرائیل اختلاف نظر دارد.
او مدعی شد ترامپ در مقایسه با رؤسایجمهور آمریکا در چهار دهه گذشته، بیش از دیگران نشان داده است که در صورت متفاوت بودن منافع مردم آمریکا با منافع اسرائیل، آمادگی دارد با بنیامین نتانیاهو، نخستوزیر اسرائیل اختلاف پیدا کند.
ونس با اشاره به روابط آمریکا با اعضای ناتو گفت واشنگتن با وجود اهمیت این کشورها، سیاست خارجی خود در قبال اروپا را کاملاً تابع ناتو نمیکند و به همین ترتیب نباید سیاست خاورمیانهای آمریکا تابع اسرائیل باشد.
او افزود: وقتی منافعمان همسو باشد، با دیگران همکاری میکنیم و وقتی اختلاف داشته باشیم، مخالفت خود را بیان میکنیم و منافع آمریکا را دنبال خواهیم کرد.
نظر شما