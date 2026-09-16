  1. اقتصاد
  2. آب و انرژی
۲۵ شهریور ۱۴۰۵، ۱۳:۵۷

ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت در مسیر بازگشت قرار گرفت

ظرفیت‌های آسیب‌دیده صنعت نفت در مسیر بازگشت قرار گرفت

وزیر نفت با تأکید بر روند مطلوب بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده صنعت نفت گفت: پیش‌بینی می‌شود بخشی از ظرفیت ازدست‌رفته تا پایان سال و مابقی در نیمه نخست سال آینده در دسترس قرار گیرد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاک‌نژاد درباره روند بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: روند بازسازی چهار پالایشگاه گازی و تأسیسات ذخیره‌سازی و بارگیری سوخت مایع در شهر تهران که مورد اصابت و آسیب قرار گرفته بودند، بسیار مطلوب است.

وی با تأکید بر اینکه سازوکارهای اجرایی بازسازی تأسیسات آسیب‌دیده نهایی شده است، تصریح کرد: فرایند اجرا به‌گونه‌ای است که حتی پیش‌بینی می‌شود بخشی از این ظرفیت را تا پایان سال، پس از فصل سرما و مابقی نیز در نیمه نخست سال آینده در دسترس داشته باشیم.

وزیر نفت گفت: تعداد نیروی کار بسیار زیادی در این عملیات بازسازی مشغول به فعالیت هستند و پیشرفت‌ها به‌گونه‌ای است که به‌صورت هفتگی می‌توان آن را رصد کرد.

کد مطلب 6949075
طیبه بیات

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه