به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت نفت، محسن پاکنژاد درباره روند بازسازی تأسیسات آسیبدیده در جنگ تحمیلی سوم بیان کرد: روند بازسازی چهار پالایشگاه گازی و تأسیسات ذخیرهسازی و بارگیری سوخت مایع در شهر تهران که مورد اصابت و آسیب قرار گرفته بودند، بسیار مطلوب است.
وی با تأکید بر اینکه سازوکارهای اجرایی بازسازی تأسیسات آسیبدیده نهایی شده است، تصریح کرد: فرایند اجرا بهگونهای است که حتی پیشبینی میشود بخشی از این ظرفیت را تا پایان سال، پس از فصل سرما و مابقی نیز در نیمه نخست سال آینده در دسترس داشته باشیم.
وزیر نفت گفت: تعداد نیروی کار بسیار زیادی در این عملیات بازسازی مشغول به فعالیت هستند و پیشرفتها بهگونهای است که بهصورت هفتگی میتوان آن را رصد کرد.
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