حملات پاریس«اقدام جنگی» داعش بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از یو اس ای تودی، در پی پذیرش مسئولیت حملات شب گذشته پاریس توسط گروه تروریستی داعش که موجب کشته و زخمی شدن صدها نفر شد، رئیس جمهوری فرانسه این حملات را «اقدام جنگی» علیه فرانسه خواند.

فرانسوا اولاند ضمن اعلام ۳ روز عزای عمومی در فرانسه به مردم فرانسه قول داد گروه داعش را مورد پیگرد و مجازات قرار دهد.

وی بعد از نشست اضطراری امروز در پی حملات گفت: حملات توسط ارتشی تروریستی، گروه داعش، ارتشی جهادی علیه فرانسه و ارزش هایی که ما در همه جای جهان برای آنها مبارزه می کنیم، چیزی که ما هستیم یعنی کشوری آزاد صورت گرفته است.