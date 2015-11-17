به گزارش خبرنگار مهر، در جریان برگزاری آین اختتامیه جشنواره فیلم کوتاه تهران در بخش های «ایسفا»، «آسیفا»، «هنروتجربه»، «خانه کتاب»، «سازمان کار» و «۳۲ فیلمساز» جوایز بخش‌های مسابقه جنبی سی و دومین جشنواره بین‌المللی فیلم کوتاه تهران را اهدا شد.

اهدای جایزه بزرگ حمایت از تولید توسط هیات داوران ۳۲ نفره:

بهزاد آزادی کارگردان فیلم کوتاه «کشتارگاه»، جابر رمضانی کارگردان فیلم کوتاه «روشویی» و سهیل امیر شریفی کارگردان فیلم کوتاه «دیدن» جایزه بزرگ حمایت را به خود اختصاص دادند.

جوایز انجمن فیلم کوتاه ایران (ایسفا):

مدال انجمن برای بهترین دستاورد فنی به پوریا کاکاوند برای فیلمنامه فیلم کوتاه «روشویی»، مدال انجمن برای بهترین فیلم تجربی به مسعود حاتمی برای فیلم کوتاه «تنازع»، مدال انجمن برای بهترین فیلم داستانی به داود رحمانی و سعید ولی زاده برای فیلم کوتاه «سه سال و سه ماه و دو روز» اهدا شد.

جایزه سازمان کار:

در این بخش محمد ثریا برای فیلم کوتاه «امضا» و بابک و بهنود نکویی برای انیمیشن کوتاه «استریپی» برگزیده شدند.

جایزه هنر و تجربه:

در این بخش ضمن تقدیر از امیر توده روستا برای فیلم کوتاه «جای منو توی اتاق بنداز»، جایزه هنر و تجربه به علاوه مبلغ ۶۰ میلیون ریال به مسعود حاتمی برای فیلم کوتاه «تنازع» اهدا شد.

جوایز خانه کتاب

دو جایزه خانه کتاب اهدا شد به دو انیمیشن کوتاه «اکوان دیو» به کارگردانی میلا دائمی و ثریا خداقلی زاده و «صفحه خالی» به کارگردانی سیاوش خدایی تعلق گرفت.

بخش اهدا جوایز آسیفا ایران

لوح افتخار و جایزه نقدی آسیفا ایران در بخش حمایت از فیلم‌سازان شهرستانی به انیمیشن کوتاه «ناگهان باد برمیخیزد» به کارگردانی ادریس سامانی اهدا شد.

لوح افتخار و جایزه نقدی آسیفا ایران در بخش فیلم اول به انیمیشن کوتاه «لیما» به کارگردانی افشین روشن بخت و وحید جعفری تعلق گرفت.

لوح افتخار و جایزه نقدی آسیفا ایران در بخش پایان نامه های برتر به انیمیشن کوتاه «اکوان دیو» به کارگردانی میلا دائمی و ثریا خداقلی زاده اختصاص یافت.